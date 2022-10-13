嘉義鄉村藝術行動跨界合作 吳寶春麵包飄在地味

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2022「再。嘉義—鄉村藝術行動」15日將開跑，13日舉辦活動記者會，現場展示麵包師傅吳寶春（右2）結合嘉縣在地特產打造的麵包。中央社記者蔡智明攝 111年10月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）2022「再。嘉義—鄉村藝術行動」15日起跑，與知名烘焙師吳寶春合作，推出融合嘉義縣特產麵包，並請到凱渥模特兒穿梭地景裝置藝術走秀，結合社區參與和跨界合作。

累積嘉義人的文化自信，嘉義縣文化觀光局分5年編列新台幣1億的經費，舉辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」，今年是活動第1年，10月15日開始至11月6日結束，地點橫跨中埔、竹崎、番路與大埔。

文觀局今天在中埔鄉代表會前廣場舉辦鄉村藝術行動記者會，邀嘉義縣長翁章梁、吳寶春等人出席，現場展示吳寶春結合嘉義特產的創新麵包，並請來凱渥名模穿梭地景裝置藝術走秀。

策展人向家弘告訴中央社記者，藝術節整合「聚落文化共融、共榮」以及「人與自然共生、共存」觀點，從流經嘉義縣4條河北港溪、朴子溪、八掌溪及曾文溪流域區分，為期5年在18鄉鎮分年分區舉辦，從在地自然景觀、人文資產，藝術介入與社區共創，產出豐富多元的作品與展演。

翁章梁接受媒體聯訪指出，此次藝術活動與台灣的名人、凱渥模特兒跨界結合，可以提高大家的注意力，進而推銷嘉義；今年展示全台藝術家與嘉義縣11個社區共同創作的15件地景藝術裝置作品，舉辦24場社區共創藝術活動。

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文觀局長許有仁說，吳寶春總共研發5款在地特色麵包，使用嘉義中埔、番路與竹崎的特色農產為材料，今天釋出3款，分別是芭樂梅引茶金麵包、黑木耳桂圓枸杞與苦茶番茄佛卡夏，還有2款是果醬吐司及水果歐式麵包，都會在11月6日藝術節最一天竹崎親水公園舉行的「秋日烘焙野餐日」登場。

翁章梁強調，藝術節用全新觀點描繪嘉義文化，邀大家來嘉義看看常民生活與藝術家結合所展現的能量。（編輯：謝雅竹）1111013

2022「再。嘉義—鄉村藝術行動」15日起將展開，嘉義縣長翁章梁（左3）13日出席活動記者會，與模特兒們合影。中央社記者蔡智明攝 111年10月13日