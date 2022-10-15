馬英九：疫情影響漢字藝術推廣 大家應堅持傳承

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）前總統馬英九今天出席兩岸漢字文化藝術節活動，他表示，兩岸關係低迷，疫情尚未緩和，阻礙漢字藝術推廣，大家更應堅持傳承漢字，讓中華文化持續在兩岸年輕一代中深耕茁壯。

馬英九上午出席由中華文化永續發展基金會所舉辦的兩岸漢字文化藝術節活動，他致詞指出，兩年來新冠疫情肆虐，嚴重影響人民生活與產業發展，使得漢字藝術推廣也受到阻礙，即便兩岸關係依舊低迷，疫情尚未緩和，大家更應該堅持下去，傳承漢字。

馬英九指出，過去台灣在國際上扮演著中華文化領航者的角色，但在民進黨政府極力追求去中化之下，面臨了前所未有的挑戰，在這樣的關鍵時刻，大家持續努力至為重要。

他認為，兩岸漢字文化藝術節在兩岸間所建立的品牌與口碑，使得系列活動得以持續發展，彌足珍貴，希望大家能繼續努力，讓中華文化持續在兩岸年輕一代中，深耕茁壯。

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馬英九說，在世界各大古文明中，仍保留象形文字的只有漢字，漢字本身就是一種視覺藝術，隨時代演進，更出現了篆、隸、楷、草等書體，各具風格，姿態萬千，漢字書法的美感，世界沒有任何其他的文字能夠超越，是中華文化中非常獨特的藝術。

馬英九表示，他一向關心漢字文化發展，擔任台北市長時，每年元旦都會舉辦漢字文化節萬人揮毫活動，帶動書法風氣，以正體漢字宣揚中華文化之美；他每年寫春聯送人，也是出於同樣的理念。馬英九說，其實自己的毛筆字寫得不好，「唯一的優點是不會寫錯字」。（編輯：郭無患）1111015