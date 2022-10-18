波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽 6強名單揭曉

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（中央社記者趙靜瑜波茲南18日電）波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽進入總決賽，6名入圍青年新秀國籍分別為2名南韓、1名美國、1名中國、1名日本及1名哈薩克斯坦共和國，首獎得主將可獲得5萬歐元（約新台幣157萬元）。

角逐維尼奧夫斯基國際小提琴大賽（International Henryk Wieniawski Violin Competition）桂冠殊榮的，包括來自美國的張漢娜（Hana Chang，暫譯）、南韓的喬賢貞（Jane Hyeonjin Cho，暫譯）、哈薩克斯坦共和國的梅洛爾特．卡梅諾娃（Meruert Karmenova）、日本的前田妃奈（Hina Maeda）、中國的翁卿翥（Qingzhu Weng）、南韓的柳多玧（Dayoon You）。

以波蘭作曲家、小提琴家亨里克．維尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）為名的維尼奧夫斯基國際小提琴大賽從1935年開始舉行，希望鼓勵年輕音樂家出頭，大賽每5年舉辦一次，今年大賽進入第16屆，由法國小提琴家奧古斯丁．杜梅（Augustin Dumay）擔任評審團主席。

維尼奧夫斯基是波蘭籍猶太音樂家，後遷居莫斯科，他發明了演奏小提琴的獨特持弓法，稱為「維尼奧夫斯基持弓法」，學生得以運用這種持弓法輕鬆演奏。他也可以說是被小提琴耽誤的作曲家，作曲音樂優美浪漫，還有許多複雜的樂念在其中，近年陸續經常被演奏。

波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽也是日內瓦世界國際音樂比賽聯合會的創始成員，是目前現存最資深的國際小提琴大賽，比柴可夫斯基國際小提琴大賽還早，影響力不容小覷。

過去從維尼奧夫斯基國際小提琴大賽獲得殊榮的歷年得主，包括宗師級如大衛．歐伊斯特拉赫（David Oistrakh）、小提琴教母艾達．亨德爾（Ida Haendel）等。台裔美籍小提琴家林品任則在2016年拿到第5名，是台灣首名入選該大賽的音樂家，非常難能可貴。

杜梅今天接受媒體訪問時表示，維尼奧夫斯基國際小提琴大賽希望參賽者能在技術與音樂性上表現出最好的平衡，「技術只是一種能否完整表達音樂性的測試，我們總希望我們去聽一場音樂會是會感動，而不是去聽機器人演奏。」

受到COVID-19疫情影響，維尼奧夫斯基國際小提琴大賽原本應該在2021年舉行，延到2022年舉辦，預選時要求每位參賽者交4首曲目，最後入選41名，複賽入選15名，最後有6名進入決賽。

杜梅表示，每一代的小提琴新秀音樂家都有他們自己的時代特色，「但我們可以看見不同時代的音樂家也會有共同點，把大家連結在一起，我認為每一代的音樂家都在用音樂說他們那個時代的故事，新一代也是如此。」

杜梅說，一般來說年輕音樂家的平均技術水準比前代高，但在演奏上還是必須尊重原譜的意涵，「也要避免墨守成規，才會有每個人自己獨特的表達方式。」

維尼奧夫斯基國際小提琴大賽總決賽將從當地時間18日到20日舉行，每名參賽者將演奏2首協奏曲；21日舉行頒獎典禮及優勝者音樂會。（編輯：張雅淨）1111018