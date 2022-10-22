台灣高教展60校參與創新高 越南駐處籲勿找仲介

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）一年一度的越南台灣線上高等教育展今天登場，共計60家台灣大專院校參與創下新高。駐越南代表石瑞琦致詞時呼籲，越生赴台念書千萬不要透過仲介，代表處一定會盡力提供協助。

2022年越南台灣線上高等教育展今天舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，教育展今年第3度在線上舉辦，60家台灣大專院校分成兩個頻道在YouTube上直播，活動前即有上千名學生報名索取EDM。

中華民國駐越南代表石瑞琦攜手代表處教育組組長朱多銘化身導覽員，特別錄製影片讓越生搶先到教育組、領務組一探究竟。石瑞琦說，這兩個組是越生前往台灣念書最相關的夥伴，一定會盡其所能幫助大家。

石瑞琦致詞時表示，隨著越、台兩邊來往日益增加，越南民眾除了非常明確了解到台灣和中國不一樣外，也更加喜愛台灣。越南經濟騰飛的同時，愈來愈多年輕人想去國外留學，台灣是他們很優先的選擇。

他特別呼籲，越生要去台灣念書，或是台灣各大學要來越南招生，務必透過正常管道與兩邊聯絡，千萬不要找仲介，代表處教育組、領務組保證一定為大家服務，若碰到任何困難、疑問都可以聯繫。

今年的教育展預計是最後一年在線上舉行，多數學校都派出正在就讀的越南學生簡報，以自身求學經驗向潛在的「學弟妹」招手，其中一對就讀德明財經科技大學的雙胞胎姊妹在簡報中互糗，引來陣陣笑聲。

來自海陽省的雙胞胎姐妹小容和小陽表示，學校提供「兄弟姐妹一起讀書」（「深德明心」）獎學金，加上父母希望她們姐妹在求學過程中能相互學習與幫助，所以決定選擇就讀德明科大。

談及兄弟姐妹就讀同一所學校的好處，妹妹小陽表示，她常常忘記帶錢包，這時就找姐姐幫她埋單。姐姐小容則是對著鏡頭抱怨，妹妹總是告訴同學她的糗事，害她每天都被同學嘲笑。

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教育部政次劉孟奇致詞時表示，台灣的半導體產業有「矽盾」（silicon shield）美譽，越生到台灣留學，畢業後都將成為兩地台企積極網羅的對象，未來不管留在台灣或返回越南都有很好的職涯發展。

他說，越南一直是台灣重要教育合作夥伴之一，2021學年台灣的大專院校境外學生中，有超過1萬8000名來自越南，居境外生來源國之冠。為深化雙邊教育合作與交流，設置了許多獎學金或合作計畫。（編輯：黃自強）1111022