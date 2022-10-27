TCCF大會11月登場 華特迪士尼、Netflix當買家

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（中央社記者王寶兒台北27日電）文化也能是生意，文策院主辦TCCF創意內容大會，今年國際買家名單亮眼，邀請到華特迪士尼、串流影音平台龍頭Netflix等代表來參與線上或實體洽談，期望促成台灣作品打進國際。

文化內容策進院今天舉辦2022 TCCF創意內容大會展前記者會，包含文策院董事長彭俊亨、院長李明哲、文化部文創發展司司長江清松及多名產業界人士出席。

彭俊亨致詞表示，文策院以「推動台灣文化內容產業的進步」為中心目標，TCCF創意內容大會透過聚集台灣優秀作品，並強化展會的B2B定位，讓國際買家發掘台灣的精彩作品與提案，他期許TCCF可以不斷進化成為台灣文化內容的國際品牌，打造為全球內容產業找資金、找機會、找夥伴的內容交易平台。

李明哲表示，近年來隨著串流平台的興起、後疫情時代的產業洗牌，文化內容產業更需要積極開拓新的國際銷售管道，TCCF將扮演台灣文化內容產業推手的角色，匯聚起國內外的專業人士與買家，讓具潛力的IP作品在國際指標市場展亮相，同時增加雙向交流的機會。

2022 TCCF創意內容大會今年活動分為4單元，分別為提供業者籌資平台的「PITCHING提案大會」、促進版權交易及IP轉譯的「MARKET內容交易市場」、展示跨域合作的「INNOVATIONS創新展演」與掌握國內外最新產業趨勢的「FORUM國際趨勢論壇」。

值得一提的是，今年國際買家名單亮眼，有華特迪士尼公司、華納兄弟旗下專門播放動畫節目的有線電視頻道、全球串流影音平台龍頭Netflix、馬來西亞知名跨國傳媒娛樂投資公司Astro等代表特別前來參與線上或實體洽談。

文策院也另外透過數位媒合平台IP Meetup提供24小時不打烊服務，展示不同類型的台灣文化內容，期望促成全球合作與交易商機。

「2022 TCCF創意內容大會」展期自11月3日至13日止，將在松山文創園區、台北文創大樓及誠品表演廳等地登場。（編輯：張芷瑄）1111027