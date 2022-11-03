肯定台灣出版與言論自由 蘇貞昌：保護我們的國家

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第46屆金鼎獎頒獎典禮3日下午在台北文創大樓舉行，行政院長蘇貞昌出席並致詞，恭賀金鼎獎各獎項獲獎者，也感謝出版業陪伴他度過居家隔離的日子。中央社記者王飛華攝 111年11月3日

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）行政院長蘇貞昌今天出席第46屆金鼎獎頒獎典禮，並將特別貢獻獎頒給玉山社發行人魏淑貞，蘇貞昌特別肯定台灣出版的高度，認為「保護我們的國家，就是保護及出版及言論自由」。

蘇貞昌致詞時表示，金鼎獎是國家出版界最高榮譽，他代表政府頒這個最高獎項給玉山社發行人魏淑貞，代表政府非常重視和感謝，「辦金鼎獎的意義，是因為我們堅持我們是一個國家，要保護我們國家，其實就是保護我們自由，這個自由就是思想、言論、出版的自由」。

蘇貞昌表示，過去的年代是政府用力量去打壓出版，現在是政府去尊敬、感謝和頒獎，這個過程可不是一天得到，就是有這麼多人像魏淑貞發行人這樣，在別人不敢出版的時代、不看好的時代，又不賺錢的時代，她已經開始做出版，而且不是做一本、一天，而是做30幾年。

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蘇貞昌說，魏淑貞透過出版讓台灣人認識自己的國家及土地，讓台灣人對自己更有自信，「希望大家可以像魏淑貞一樣為典範繼續努力，一起來愛我們的國家，讓我們能活得很自由，我非常感謝出版界所有的好朋友」。

蘇貞昌也提到自己之前因COVID-19確診「被關了7天」，平常非常忙碌，突然不能出門，雖然有視訊、有電話，但也把還沒看的書拿出來翻閱，豐富且平順地度過7天，感謝出版界的好朋友。（編輯：張芷瑄）1111103