唐美雲歌仔戲團25年大戲「冥遊記」台中演出

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）唐美雲歌仔戲團推出25周年全新大戲「冥遊記－帝王之宴」，將於26、27日在台中國家歌劇院演出，唐美雲今天表示，歡迎大家當天投完票，就來歌劇院看戲。

台中國家歌劇院總監邱瑗在演出前記者會中表示，歌劇院「遇見巨人」系列，原本1年只安排1檔歌仔戲，年初看到「冥遊記」這麼棒，硬拗唐美雲來台中演出。

邱瑗指出，看歌仔戲不再是長輩專利，從音樂上的編排、編劇的想法都跟時代接軌，可以說是台灣的音樂劇；上週明華園總團的「韓湘子」以接近滿座的票房演完，歡迎大家接著來看「冥遊記」，絕對不會失望。

唐美雲表示，25周年希望帶給觀眾驚喜，因此特邀國光劇團當家老生唐文華來唱，不會講台語的唐文華要怎麼唱歌仔戲，很多戲迷都非常詫異。另外，26日剛好是九合一選舉投票日，歡迎大家投完票後來輕鬆看戲，看完戲後剛好看開票結果。

編劇陳健星透露，一度想讓唐文華演狄仁傑，與武則天演一場君臣曖昧，後來突然有個靈感，請唐文華飾演唐太宗李世民，並量身打造精彩的文武戲。

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從京劇跨域演出歌仔戲的唐文華說，拿到劇本時為了讓發音準確，在劇本滿滿寫下大家的提醒與自己的筆記，也在唱腔結合了熟稔的京劇唱段表現手法，在歌仔戲唱詞細膩捏塑霸氣的唐太宗，希望讓觀眾耳目一新。

「冥遊記－帝王之宴」以武則天晚年為背景，讓一代女皇透過冥界旅行，以一場熱鬧「家宴」映照出大家都會面臨的生命難題，邱瑗說，唐美雲歌仔戲團不斷自我突破，藉冥遊這種黑色幽默的假設，點出現代人都會面臨的多重角色困境，讓觀眾心有所感。（編輯：屈享平）1111110