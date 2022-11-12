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中研院院士曾永義辭世 李永得代頒贈總統褒揚令

2022/11/12 15:15（11/12 16:16 更新）
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中央研究院首名戲曲院士曾永義日前辭世，文化部長李永得（右）12日代表頒贈總統褒揚令，由曾永義遺孀陳媛（左）代表受贈，表彰曾永義一生對戲曲研究及弘揚傳統藝術的辛勤奉獻。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月12日
中央研究院首名戲曲院士曾永義日前辭世，文化部長李永得（右）12日代表頒贈總統褒揚令，由曾永義遺孀陳媛（左）代表受贈，表彰曾永義一生對戲曲研究及弘揚傳統藝術的辛勤奉獻。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月12日
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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）中研院首位戲曲院士曾永義10月10日逝世，享壽81歲。為表彰其一生對於戲曲研究及弘揚傳藝的奉獻，文化部長李永得今天代表頒贈總統褒揚令，由曾永義遺孀陳媛女士代表受贈。

文化部長李永得表示，曾永義院士除以學術理論為戲曲建構完整且系統性的基礎外，更走入民間，致力於提升傳統藝師社會地位、建立傳統戲曲自信、培養優秀人才、推動文化輸出與匯演交流，貢獻深遠。

李永得說，曾永義的辭世對台灣社會是極大損失，文化部除深切感念，更將於其所奠定的深厚基礎上，持續推動戲曲界向前邁進。

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文化部今天發布新聞稿表示，曾永義出生於1941年，為中央研究院首位戲曲院士，先後任教於國立台灣大學、世新大學，學術專長領域涵蓋戲曲、俗文學、音韻學、民俗藝術。

曾永義投身教育50年，學術著作等身，更「研優則編」，創作劇本包含京劇、崑劇、豫劇、歌仔戲、客家戲、歌劇共計20餘本，曾獲國家文藝獎、中山文藝創作獎、金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎、傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎以及二等景星勳章等殊榮。（編輯：屈享平）1111112

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