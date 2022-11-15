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金蝶獎入圍名單揭曉 地方美學激盪創意

2022/11/15 20:24（11/15 20:36 更新）
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「2023金蝶獎－台灣出版設計大獎」15日公布入圍名單，本屆報名作品總計239件，選出13件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，以及榮譽獎10名。（台北書展基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月15日
「2023金蝶獎－台灣出版設計大獎」15日公布入圍名單，本屆報名作品總計239件，選出13件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，以及榮譽獎10名。（台北書展基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月15日
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（中央社記者邱祖胤台北15日電）「2023金蝶獎－台灣出版設計大獎」今天公布入圍名單，包括王志弘、徐鈺雯設計的建築家王大閎翻譯作品「杜連魁」，以及劉悅德以鉛筆手寫搭配紫、綠螢光雙色印刷書衣的「晚安，糖果屋」等13本書籍進榜。

根據台北書展基金會新聞稿，「金蝶獎」今年邁入第19屆，報名作品總計239件，選出13件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，以及榮譽獎10名，名單將於12月公布。

本屆評審團包括設計師AKIBO李明道、東海大學創意設計暨藝術學院院長許和捷、三頁文設計總監顏伯駿、洋蔥設計創辦人黃家賢，以及今年榮獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計的設計師李政瀚。

縱觀本屆參賽作品，評審團皆認為，在整體裝幀或內容均呈現出一種多樣化，有善用紙材上的變化及運用，玩出不落俗套的新奇感，也有不靠圖像，只主攻文字設計，就展現令人佩服的視覺效果。尤其近來地方美學興起，驚喜看到更多產業為了裝幀而改變內容，讓今年得獎作品呈現出創意十足的多元面貌。

如入圍作品「白色墨水」回歸紙質設計的書籍編排，令人耳目一新。全書以不同紙材觸感穿插層疊，加上破壞性的熱壓烙印、手撕、編織痕跡，讓許多評審印象深刻。

入圍作品「杜連魁」，設計師運用書名杜連魁的英語發音Du Lian Kui，在書封上宛如「臉」的排列，到內盒形似猙獰破碎臉孔的文字組合，十足表達出主角內心的自我毀滅。

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此外，「捉迷藏」以20道筆直排列的窗框設計，描繪150多年來人類對雲豹的追尋；大開本「何華仁版畫」幾近原畫尺寸，畫作詳實呈現作者精準生態觀察與絕妙藝術呈現能力。

首次參與評審作業的李政瀚認為，雖然印刷工法愈來愈進步，但即使沒有華麗的包裝，像「晚安，糖果屋」整本設計無多餘的加工，不靠電腦打字，只以鉛筆手寫，書衣、書腰上螢光色的紫、綠雙色搭配，衝突、簡單，快速傳達出主角精神混亂的世界，一樣令人印象深刻。（編輯：張雅淨）1111115

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