荒木飛呂彥監修 JOJO動畫10週年展12月登場

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（中央社記者王寶兒台北21日電）日本漫畫家荒木飛呂彥創作作品「JOJO的奇妙冒險」，自2012年改編為動畫發行至今，迎來10週年，台灣將於12月舉辦動畫10週年特展，全展將由荒木飛呂彥親自監修。

漫畫「JOJO的奇妙冒險」自1987年連載至今，故事描述英國貴族喬斯達家族與邪惡的吸血鬼DIO及其後繼者之間，長達世紀以上的壯大對決，漫畫目前連載至第9部，並衍生多部外傳；而「JOJO的奇妙冒險」動畫目前推出6部，每一部的主角、主題和故事舞台都不同。

鮮豔色彩、獨特畫風且情節天馬行空是「JOJO的奇妙冒險」的特色，也吸引大量動漫迷死忠支持。動畫代理商木棉花日前宣布將於台灣推出「JOJO的奇妙冒險『黃金之心』動畫十週年特展」，500組搶先場門票開賣3分鐘即銷售一空，足見「JOJO的奇妙冒險」在台灣風靡程度。

木棉花透過新聞稿表示，「JOJO的奇妙冒險『黃金之心』動畫十週年特展」全展由荒木飛呂彥親自監修，除有動畫經典場景外，6代喬斯達家族也將同框現身。

「JOJO的奇妙冒險『黃金之心』動畫十週年特展」將自12月23日於松山文創園區5號倉庫展出至2023年3月5日。（編輯：陳仁華）1111121