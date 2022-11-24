林品任當兵 黃凱珉代打林肯中心室內樂協會演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）以精緻室內樂為演奏核心的美國林肯中心室內樂協會12月將訪台演出，小提琴家林品任臨時接到兵單高唱從軍樂，緊急找來印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌小提琴家黃凱珉代打演出。

主辦單位巴哈靈感音樂文化協會創辦人合唱指揮家梁秀玲今天接受中央社專訪時表示，由於時間急迫，來不及申請演出證，只能找有台灣護照的音樂家，最後10秒鐘黃凱珉（Sirena Huang）的名字突然出現在梁秀玲的腦海，林肯中心室內樂協會藝術總監吳菡評估後也同意，最後黃凱珉出線，明天將抵台展開排練及演出。

美國林肯中心室內樂協會是目前世界最具規模的室內樂組織，旗下百名來自全球精選的音樂家，每年在世界各地巡迴演出超過300場，近年更致力培育亞洲區室內樂菁英人才。

值得一提的是，黃凱珉今年也申請了林肯中心室內樂協會競爭激烈的「鮑爾斯計畫」（Bowers Program）。此計畫獲選的音樂家經3年訓練，吳菡會評估是否能進入林肯中心室內樂協會。目前林肯中心室內樂協會有一半以上的成員都是出自此計畫，包括黃俊文與林品任等。

梁秀玲表示，黃凱珉這次參與音樂會的過程，也等於是其他成員考核黃凱珉是否能成為林肯中心室內樂協會未來成員之一的過程，對於職業樂壇起步的黃凱珉來說，是十分重要的演出。

梁秀玲說，當時致電幾名知名小提琴家，都因即將在台灣舉行音樂會而與林肯中心室內樂協會失之交臂，這時她想起剛得大獎的黃凱珉，一天之內確認曲目訂好機票完成救火工作。

「天上掉下來的禮物，也要能接得到」，梁秀玲說，畢業自耶魯大學的黃凱珉今年才剛拿印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，演奏實力沒問題，這次返台，黃凱珉將在11月26日到30日間接受吳菡與夫婿大衛‧芬柯（David Finckel）2名藝術總監與其他4名音樂家在彩排中的甄選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁秀玲說，「鮑爾斯計畫」是吳菡上任之後的最大改革，這個計畫讓年輕優秀的音樂家有機會站上主流舞台，有全球巡演機會以及個人指導，3年前通過入選的是林品任，這次有機會成為推手，「雖然不知最後結果，但我很高興台灣的音樂家都能有優異的表現。」

黃凱珉將參與12月3日舉行的林肯中心室內樂協會「歐陸的古典與浪漫」音樂會，曲目包括博可利尼「E大調弦樂五重奏」、蘇克「a小調鋼琴四重奏」以及蕭頌「D大調協奏曲」，地點在衛武營國家藝術文化中心。（編輯：張芷瑄）1111124