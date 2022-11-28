「夢幻愛程」演53場給信心 郭柏毅挑戰「囍宴」

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2023年為改編自國際導演李安電影的同名音樂劇「囍宴」問世20週年，華文音樂劇公司將與版權擁有者之一楊呈偉合作重製，預計2024年推出。（華文音樂劇公司提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）華文音樂劇公司今年引進「夢幻愛程」演53場，成績亮麗。執行長郭柏毅表示，2023年是音樂劇「囍宴」問世20週年，他將與版權擁有者之一的楊呈偉合作重製，預計2024年推出。

郭柏毅今天接受中央社專訪時表示，由楊呈偉、聶雲領軍主演的「夢幻愛程」（The Fantasticks）這次在松山文創園區演出53場，已有定目劇的樣貌，「從觀眾群的消費習慣，可以感受到台灣音樂劇的發展很有機會」。

郭柏毅觀察，「夢幻愛程」開演的第1到第2週，票房還在風雨搖擺；接連口碑逐漸發酵，演到中後段，觀眾開始穩定，前一天或是當天買票的觀眾變多，「我們將松菸打造成小酒館，氣氛輕鬆，我也深信這類的表演形式如果多了，觀眾慢慢可以把看音樂劇當成看電影一樣，讓音樂劇走入民眾生活之中」。

這個結果也給了郭柏毅團隊信心，決定繼續投入音樂劇製作。郭柏毅說，現場排隊給楊呈偉簽名的粉絲非常多，包括楊呈偉過去主演的「阿拉丁」、「鋪軌」到「囍宴」（The Wedding Banquet）的原聲帶或是節目單，都有粉絲拿來簽名，這也讓郭柏毅與楊呈偉決定進一步深化合作。

音樂劇「囍宴」初始創作首演於2003年，改編自國際導演李安1993年的經典電影，由楊呈偉與美國東尼獎劇作家布萊恩．約爾基（Brian Yorkey）共同發展劇本與作詞、韓裔美籍作曲家伍迪．帕克（Woody Pak）作曲。

至今「囍宴」問世20週年，郭柏毅與楊呈偉討論，決定先開音樂會，讓「囍宴」音樂先讓大家了解。

郭柏毅表示，這齣音樂劇雖然已經問世20週年，但其實觀念都走得很前面，「音樂劇跟電影最大的不同就是音樂劇最後給了同志婚姻，這在20年前已經寫進這齣音樂劇裡，現在看來一點都不過時」。

郭柏毅說，製作團隊大家都很認同，要把裡面的角色回到本位，「當初全齣音樂劇都是英文，這次進化改版，父母親講中文的就是恢復講中文」。

郭柏毅表示，這次重新推出，將展開跨國甄選演員，再加上這齣劇有難度，演員要經過很長時間訓練，決定2024年推出，同時安排跨國巡演。（編輯：管中維）1111128