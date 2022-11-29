穿越千年到北宋 體驗展領路飛進「清明上河圖」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

i-Ride飛行劇院推出「會飛的清明上河圖」體驗展，除將場地打造成一座汴京大酒樓，並邀請民眾透過互動設計，摸出北宋時期的特色美食，認識只能看不能吃的「看盤文化」。（i-Ride飛行劇院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北29日電）大啖外送美食、逛街買飲料，非現代獨有風景，在「清明上河圖」中可見這些只是中國宋代常民百態一環，i-Ride飛行劇院推出「會飛的清明上河圖」體驗展，讓人如穿越千年，一窺北宋風光。

「清明上河圖」由北宋畫家張擇端所繪製，現存放於北京故宮博物院，完成後相繼被繪製成不同摹本，最具代表性的包含國立故宮博物院的清院本「清明上河圖」及遼寧博物館的仇英款「清明上河圖」。

以汴京為背景，「清明上河圖」以描繪北宋時期商業、建築、交通等生活景象聞名，原畫長達逾5公尺，處處有學問。「會飛的清明上河圖」體驗展中，i-Ride飛行劇院也邀請歷史補教界名師呂捷獻聲導聆，帶領觀眾從畫中看見歷史脈絡。

例如從畫作可承載大量往來人群的大橋，便可知北宋當時成熟的建築工藝，或是街道上寫著「飲子」的店鋪，可能是在販賣以香藥、香料及花果熬煮而成的飲料「香飲子」，呂捷比喻，那就是以前的「手搖飲」，而畫中描繪北宋時期專門外送餐點的「索喚」，他則形容就是現代的「外送員」，不出門又愛宅在家的北宋人就會利用「索喚」在家享用美食。

「會飛的清明上河圖」沉浸體驗展今天開放媒體體驗，場地打造為瀰漫香氣的「汴京大酒樓」，呼應北宋當年豐富夜生活氛圍，當時坊市制度被打破並放寬宵禁時間，街道林立茶館、酒樓及勾欄瓦舍。

i-Ride飛行劇院透過新聞稿表示，「會飛的清明上河圖」沉浸體驗展有別於2D平面的方式欣賞畫作，以體感設備帶領觀眾「飛」進畫中，無論是彩樓歡門的鬧市街景、高檔酒樓的孫羊正店、還是畫中最為吸睛的虹橋等，從破曉到華燈初上，一秒穿越到千年前的北宋時空。

「會飛的清明上河圖」即日起於i-Ride飛行劇院放映至2023年2月28日。（編輯：張雅淨）1111129