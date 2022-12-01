台灣閱讀節3日登場 信誼邀童書創作者說故事

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111年台灣閱讀節3日起一連兩天將登場，信誼基金會也邀請童書作家到現場，帶領親子一同說故事、唱兒歌、玩遊戲。圖為教育部長潘文忠（後左2）參與2021台灣閱讀節活動畫面。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）信誼基金會響應國家圖書館主辦的「台灣閱讀節」，將於本月3日、4日邀請童書創作者現場為孩子說故事，也會展示多本生態及環境繪本，鼓勵親子透過閱讀反思永續議題。

信誼基金會今天發出新聞稿，台灣閱讀節在中正紀念堂、國立台灣圖書館、國家圖書館3地登場，信誼基金會也邀請童書作家到現場，帶領親子一同說故事、唱兒歌、玩遊戲。

其中暢銷童書「胖國王」的創作者張蓬潔將到中正紀念堂現場，分享她的另外2本圖畫書「蛀牙王子」和「眼鏡公主」，和孩子們一起培養健康的好習慣。

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信誼基金會也邀請故事奶奶、姊姊，分別在中正紀念堂、台灣圖書館攤位，從上午10時到下午3時，每個整點帶領親子共讀「企鵝演奏會」、「1度C究竟有多熱？關於溫室效應帶來的氣候危機」2本關懷氣候、生態的書籍。現場也展示多本生態及環境繪本，讓親子透過閱讀反思永續發展議題。

本月4日，信誼在國家圖書館藝文中心入口外側廣場舞台區，上、下午各安排2場「紅龜粿叔叔」王金選，帶領親子一起唱台語囡仔歌，體驗紅龜粿、指甲花等兒歌的趣味。相關資訊可參考台灣閱讀節與信誼基金會網站。（編輯：陳政偉）1111201