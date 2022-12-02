華文朗讀節聽見百年時光 洪愛珠、李明璁沙龍分享

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華文朗讀節發起人王榮文2日在台北出席2022年華文朗讀節開幕記者會，分享對今年活動的期許，鼓勵民眾前往華山文創園區，一同走進百年酒廠的歷史時光。中央社實習記者胡翔惠攝 111年12月2日

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（中央社記者屈享平、實習記者胡翔惠台北2日電）今年華山文創園區朗讀節以「聽見百年時光」為主題，特選多位作家朗讀與時光相關的字句章節，作家洪愛珠、社會學家李明璁均將出席朗讀沙龍場。

以「老派少女購物路線」廣獲讀者喜愛的洪愛珠，4日將以「廚房裡的女人身影」為題，分享女性的各形各色；擅長田野工作的李明璁與音樂文化研究者洪芳怡，則將於11日現身朗讀沙龍對講場，兩人同台說書，展現不同視野的激盪。

以萊比錫書展朗讀節為師，結合不同領域作品的華文朗讀節，今年已堂堂邁入第10屆。過去每屆都沒缺席的馮翊綱，今年將以超級金庸迷的角色，朗讀「華山上，我們學獨孤九劍」；洪愛珠、李清志、唐福睿等人，也將在沙龍分享其它不同主題；此外，本屆朗讀節還設置主題對談、繪本時段、說書人等多元形式，盼讀者沉浸於閱讀氛圍。

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華山文創園區前身為私人起造的造酒廠與樟腦廠，「芳釀社」在1914年成功釀出第一瓶「胡蝶蘭」清酒，開創台灣製酒榮景。華文朗讀節透過跨界合作，走入百年酒廠，以台北酒廠百年古蹟為底蘊，共創感動體驗。朗讀節創辦人王榮文今天在開幕記者會說，希望透過活動達到教育目的，以多元形式導入不同類型創作參與，為朗讀導入更多創新。

歷年華文朗讀節多以出版、書本角度談閱讀，今年的華文朗讀節，盼從「聽見百年時光」走進華山歷史，聆聽朗讀，遇見聲音。展區共分為「相逢，只是一種風景」、「Playing in，一所學校」、「Twinkle Stars，一座舞台」、「走進，一本大書」4種面向，整個活動將自今日起至11日止，於華山文創園區舉行。（編輯：屈享平）1111202