更多編輯台推薦新聞：
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
生活

台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

華文朗讀節聽見百年時光 洪愛珠、李明璁沙龍分享

2022/12/2 17:44（12/2 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華文朗讀節發起人王榮文2日在台北出席2022年華文朗讀節開幕記者會，分享對今年活動的期許，鼓勵民眾前往華山文創園區，一同走進百年酒廠的歷史時光。中央社實習記者胡翔惠攝 111年12月2日
華文朗讀節發起人王榮文2日在台北出席2022年華文朗讀節開幕記者會，分享對今年活動的期許，鼓勵民眾前往華山文創園區，一同走進百年酒廠的歷史時光。中央社實習記者胡翔惠攝 111年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者屈享平、實習記者胡翔惠台北2日電）今年華山文創園區朗讀節以「聽見百年時光」為主題，特選多位作家朗讀與時光相關的字句章節，作家洪愛珠、社會學家李明璁均將出席朗讀沙龍場。

以「老派少女購物路線」廣獲讀者喜愛的洪愛珠，4日將以「廚房裡的女人身影」為題，分享女性的各形各色；擅長田野工作的李明璁與音樂文化研究者洪芳怡，則將於11日現身朗讀沙龍對講場，兩人同台說書，展現不同視野的激盪。

以萊比錫書展朗讀節為師，結合不同領域作品的華文朗讀節，今年已堂堂邁入第10屆。過去每屆都沒缺席的馮翊綱，今年將以超級金庸迷的角色，朗讀「華山上，我們學獨孤九劍」；洪愛珠、李清志、唐福睿等人，也將在沙龍分享其它不同主題；此外，本屆朗讀節還設置主題對談、繪本時段、說書人等多元形式，盼讀者沉浸於閱讀氛圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華山文創園區前身為私人起造的造酒廠與樟腦廠，「芳釀社」在1914年成功釀出第一瓶「胡蝶蘭」清酒，開創台灣製酒榮景。華文朗讀節透過跨界合作，走入百年酒廠，以台北酒廠百年古蹟為底蘊，共創感動體驗。朗讀節創辦人王榮文今天在開幕記者會說，希望透過活動達到教育目的，以多元形式導入不同類型創作參與，為朗讀導入更多創新。

歷年華文朗讀節多以出版、書本角度談閱讀，今年的華文朗讀節，盼從「聽見百年時光」走進華山歷史，聆聽朗讀，遇見聲音。展區共分為「相逢，只是一種風景」、「Playing in，一所學校」、「Twinkle Stars，一座舞台」、「走進，一本大書」4種面向，整個活動將自今日起至11日止，於華山文創園區舉行。（編輯：屈享平）1111202

#洪愛珠
#李明璁
#沙龍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族