2022新北文化獎 孫翠鳳李義弘洪耀輝等人獲獎

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2022新北文化獎3日在新北市板橋區新光音樂廳舉辦頒獎典禮，新北市長侯友宜（左3）出席頒獎，與獲獎者、歌仔戲演員孫翠鳳（右2）及水墨大師李義弘（右3）等人合影。中央社記者王鴻國攝 111年12月3日

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（中央社記者王鴻國新北3日電）2022新北文化獎今天舉辦頒獎典禮，雕刻家洪耀輝、畫家李義弘、明華園戲劇團孫翠鳳等人獲獎，財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會獲得文資保存類的獎項。

新北文化獎頒獎典禮今天在新北市板橋區新光音樂廳舉辦，由新北市長侯友宜頒發獎項。文化局指出，視覺藝術獎項由高齡81歲的水墨大師李義弘獲得，他對當代水墨的主題及形式獨具深意與高度，不僅打開水墨筆畫多面向層次，也展現出對生命及自然的深刻情懷。

歌仔戲獎項，文化局表示，由孫翠鳳獲得，她對台灣歌仔戲推廣極具貢獻，除豐富歌仔戲表演美學，更在台灣各地埋下傳承的種子；傳統工藝獎項，由雕刻家洪耀輝獲得，洪耀輝長期致力於傳統木雕技藝，培育無數古蹟修護及文化保存人才。

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文資保存獎項，文化局指出，由蘆洲李宅古蹟維護文教基金會獲得，由基金會董事長李力群領獎。基金會大力推行文化體驗活動，並以永續經營管理，兼顧有形及無形文化資產。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今年新北文化獎是第6屆，感謝所有得獎者的文化貢獻，希望新北市像台灣的縮影，不斷地成長及茁壯，也不斷地能夠藉著文化創新棒棒相傳，讓新北市更具生命力。（編輯：戴光育）1111203