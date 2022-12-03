Openbook好書獎 國際作家雲端現身談感言

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（中央社記者王寶兒台北3日電）COVID-19疫情無法阻擋出版力量，2022 Openbook好書獎今天頒獎，曾獲麥克阿瑟天才獎的傑森．德里昂、曾名列英國BBC百大具影響力女性的阮莊等國際作家，皆錄影現身於雲端，分享獲獎感言。

2022 Openbook好書獎今天共贈獎40本書，獎項包含年度翻譯書、年度青少年圖書、年度圖書、年度生活書及年度中文創作。傑森．德里昂（Jason De Leon）今年則以作品「敞墳之地：移民路上的生與死」獲得年度翻譯書獎。

傑森．德里昂同時是一名龐克搖滾樂團主唱，他透過預錄影片表示，想到台灣人接觸這本作品，閱讀跨越美墨邊境移民的故事，真的是很棒的感覺，希望這本書能鼓勵大家試著理解全球移民危機。

同樣透過錄影現身致意的還有以「守護馬來熊的女孩」獲得年度童書的越南作家阮莊，她被雜誌「富士比」列為亞洲30歲以下傑出青年。她說，以前從沒想過寫書，更沒想過創作兒童繪本，但身邊的人都說，這本書能凸顯熊所受的待遇，以及在人類作為下受苦的所有動物，希望盡可能傳達豐富的科學知識。

以翻轉近代中國印象的「版權誰有？翻印必究？」獲得年度翻譯書獎的作者王飛仙，則是在台灣出生長大的歷史研究者，特別的是此書原為英文出版的學術專著，歷經翻譯後於台灣出版中文版。人在美國的她表示，希望將榮耀獻給同樣在出版多年的父親王溢嘉、母親嚴曼麗，以及今年離世的弟弟王谷神。

此外，也有不少作家透過親筆信件分享獲獎感言。例如名列美國媒體人歐普拉、前總統歐巴馬選書的「隱谷路」作者羅伯特．科爾克 （Robert Kolker）就表示，獲獎讓他喜出望外，希望讀者和他一樣，感受到書中的蓋爾文家族故事深具啟發性，「在人性可能受剝奪的時刻，找到人性」。（編輯：張芷瑄）1111203