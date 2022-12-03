Openbook好書獎頒獎 見證新銳創作能量

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（中央社記者王寶兒台北3日電）2022 Openbook好書獎頒獎典禮今天登場，評審團自3000多本書中選出今年共40本獲獎作品，書寫議題多元奔放。特別的是，今年許多獲獎作品都是創作者第一本書，台灣得獎者尤為大量。

2022 Openbook好書獎頒獎典禮由Openbook閱讀誌舉辦，除作家、出版業者等人共襄盛舉，作家白先勇、和碩集團創辦人童子賢、台灣文學館館長林巾力、台灣黑熊保育協會吉祥物「黑寶」則以頒獎人身分出席。

典禮共頒發「年度翻譯書」、「年度青少年圖書」、「年度童書」、「年度生活書」及「年度中文創作」獎。「年度中文創作」頒獎人白先勇表示，今年他覺得有許多年輕作家獲獎，「年輕得獎真是開心，我為你們高興」。

首次出書就摘下今年Openbook好書獎的作品，包含郭彥仁（郭熊）「走進布農的山」、沐羽「煙街」、鄭家齊「不只哀悼：如果記憶有形狀」、林楷倫「偽魚販指南」、江婉琦「移工怎麼都在直播」、鍾永豐「菊花如何夜行軍」、帕特里克．斯文森「鰻漫回家路」等，多元題材也見證台灣出版能量。

其中，沐羽來自香港、現居台灣，他說，「煙街」對他而言有藝術創作的力量，而另外一層意義在於記錄。2019年後，有許多和他有同樣口音的人來到台灣，他們穿過煙幕重重的街道來到這裡，他要謝謝台灣，因為這本書在這裡出版，而他也說「兄弟爬山，各自努力」，願人們能透過「煙街」達到想要去的遠方。

此外，評審團認為，今年4大獎項得獎作品分別呈現關注自然、直面身心疾病或死亡，以及深究家族、社會或歷史等趨向。

例如今年「年度中文創作」得獎作「臺灣美術兩百年」，便以上下冊細數108名台灣藝術家。總策畫顏娟英認為，這本書得獎「是一個奇蹟」，因為美術史非常冷門，也沒有幻想的魅力，要從一筆一畫的色彩裡面找尋歷史記憶，希望透過此書持續傳達台灣珍貴的人文價值，並走進每個台灣家庭甚至到海外。

Openbook閱讀誌理事長莫昭平表示，今年是跌宕起伏的一年，有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、戰爭、天災、人禍接連不斷，但人們學會在日常中與書寫共存，學會以閱讀充實自己的力量，感謝作家與出版業者的付出，大家才能成為幸福的讀者。（編輯：張芷瑄）1111203

2022 Openbook好書獎頒獎典禮3日登場，來自香港、現居台灣的作家沐羽以「煙街」獲年度中文創作肯定，他表示，「煙街」對他而言有藝術創作的力量，而另外一層意義在於記錄。（Openbook閱讀誌提供、陳宥中攝影）中央社記者王寶兒傳真 111年12月3日