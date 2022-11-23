六都選舉變漫畫 韋宗成將選情化為精靈追求戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北23日電）九合一選舉將於26日舉行，漫畫家韋宗成新作「六都爭霸2022」把選情當素材，描繪角色「安公子」、「克拉克」、「皇三三」、「阿侯宜」、「嘎龍」等人，為爭奪六都精靈而展開追求戰。

韋宗成於2009年曾推出漫畫「馬皇降臨」，故事描述2大強者「騜」及「扁皇」，因東瀛霸者「李登揮」即將退位而掀起的戰火。漫畫情節融入台灣政壇情境，推出後立刻引起外界矚目，韋宗成後來陸續以不同選舉題材推出「五都爭霸」、「六都爭霸」、「霸海皇英」、「2020台灣爭霸」等作。

韋宗成接受中央社記者訪問表示，政治一直是台灣很大的話題，當年畫「馬皇降臨」時，除報紙的政治諷刺漫畫，以政治為題材的漫畫較為少見，在社群平台盛行後，他也觀察到以政治為主題的漫畫越來越多。

此次「六都爭霸2022」，延續「五都爭霸」世界觀設定，將六都擬人化，每個地方的靈魂與生命會化作各自的「土地精靈」，例如台中的精靈會拿著手槍。

像是台北市有梳著飛機頭的「藍藍」陣營安公子、說著「粗暴的言論大可不必」的「綠綠」陣營克拉克及「蚵軍」陣營的皇三三，呼應今年台北市長候選人蔣萬安、陳時中及黃珊珊；新北市則有「藍藍」的阿侯宜、「綠綠」的嘎龍，呼應新北市長候選人侯友宜及林佳龍。

韋宗成說，此次選舉候選人登記時間比較晚，他在8月、9月後便專心投入「六都爭霸2022」創作，故事將描繪每個陣營的候選人為了獲取精靈的力量，以各種方式追求六都，想辦法提高精靈好感度，因此在角色外型設計上，各個都會是帥哥美女。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得一提的是，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會成為六都候選人追求精靈的阻礙，漫畫開頭也描繪武漢精靈在海鮮市場咳嗽的模樣。韋宗成表示，故事中將會時不時看到候選人在追求六都過程中突然確診。

韋宗成表示，每年選舉戰打到最後，社會往往有些緊繃，漫畫最後提到，「不管最後如何，仍是要每一天活下去」，希望大家看完漫畫也能輕鬆、快樂一些。（編輯：張雅淨）1111123