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國際圖書館閱讀推廣海報展 10國12個圖書館參展

2022/12/3 15:57（12/3 16:36 更新）
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由國家圖書館舉辦的「國際圖書館閱讀推廣海報展」及「台灣閱讀節嘉年華」3日在中正紀念堂民主大道舉行開幕典禮，教育部長潘文忠（中）、國家圖書館館長曾淑賢（右7）等合影。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月3日
由國家圖書館舉辦的「國際圖書館閱讀推廣海報展」及「台灣閱讀節嘉年華」3日在中正紀念堂民主大道舉行開幕典禮，教育部長潘文忠（中）、國家圖書館館長曾淑賢（右7）等合影。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月3日
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（中央社記者邱祖胤台北3日電）由國家圖書館舉辦的「國際圖書館閱讀推廣海報展」及「台灣閱讀節嘉年華」，今天在中正紀念堂民主大道舉行開幕典禮，來自多國圖書館代表齊聚一堂，共同為推廣閱讀交換心得。

國家圖書館發布新聞稿指出，本次「國際圖書館閱讀推廣海報展」向全球圖書館公開徵求閱讀推廣海報，總計收到來自美國、德國、塞爾維亞、南非、希臘、阿根廷、阿拉伯聯合大公國、南韓、新加坡及馬來西亞等10個國家的投稿，計有來自12個圖書館的14件閱讀推廣海報作品入選。

國家圖書館館長曾淑賢致詞時說，盼藉由本次國際圖書館閱讀推廣海報展，增進台灣與國際間圖書館館員交流學習機會，帶給台灣館員新的國際視野，以及台灣民眾閱讀無國界的新體驗。此外，希望有效強化台灣與國際圖書館的交流，建立國內圖書館的國際閱讀推廣交流平台，展開台灣閱讀節國際行銷，將台灣圖書館閱讀推廣打響國際知名度，讓全世界看見台灣閱讀最美麗風景。

來自美國科羅拉州礦業學院圖書館的專門參考館員Brianna Buljung說，她曾於2021年在台灣短暫居住並於東海大學任教，但當時受限於COVID-19疫情，無法有太多與台灣圖書館同道互動及交流的機會，所幸有這次活動讓她再度來台，與更多圖書館專業人員交流分享。

來自新加坡國家圖書館管理局兒童及青少年服務部的副主任Aisyah Nasir則表示，希望能藉此機會與台灣圖書館界建立溝通網絡關係，並探索各項合作機會的可能，以期與台灣攜手推廣閱讀。

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本次入選海報作品內容多元，且貼近現代人生活，如新加坡國家圖書館管理局以Book Bugs：Read, Play, Learn為題，參與本次投稿，分享其透過自行開發之桌遊推廣閱讀，提升兒童及青少年對於閱讀的興趣。

德國中央和地區圖書館則分別以Books for Babys： Toddlers Discover Media和Sommer Challenge為題參與投稿，展示其為青少年設計的夏日閱讀挑戰，以及為學齡前兒童規劃的早期素養閱讀活動等成果。（編輯：張芷瑄）1111203

#台灣
#國家圖書館
#出版情報
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