賴香吟獲台灣文學金典獎年度大獎 繼續堅持跑道上

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2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮12日下午在台北舉行，本屆金典獎年度大獎由作家賴香吟以「白色畫像」獲獎，賴香吟發表得獎感言。中央社記者鄭傑文攝 111年11月12日

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）「2022台灣文學獎」金典獎今天在台北華山文創園區舉行，「年度大獎」由賴香吟「白色畫像」獲得，她特別感謝台灣文學獎提供能量，讓寫作者繼續堅持在跑道上。

文化部長李永得致詞時向所有投入文學創作的得獎者及出版社致敬。李永得強調，文化部與國立台灣文學館一定會持續讓所有好的作品被看到，也會加強跨界合作提升文學的價值；此外，自明年起，文化部也將提高預算，有計畫、有系統地進行更多文學作品外譯工作，加強國際行銷，讓世界看見台灣豐富多元的故事。

國立台灣文學館長林巾力致詞時表示，「我們透過台灣文學獎看見來自不同背景、不同領域的人才投入或持續創作，傳遞文學與文化、歷史、社會的緊密連結，希望透過得獎作品的推介，創造出版界有商機、寫作者有動力的善的循環。」

旅居德國多年，特地回台領獎的賴香吟致詞時表示，如果「白色畫像」是一個後知後覺、用文學去追尋過去時代的作品，林懷民的「文青小林」是站在當時代的前端，為後來者創造藝術道路，「而我們至今仍在受惠中」。賴香吟也特別感謝國立台灣文學館第一任館長林瑞明，最早看出自己想寫「白色畫像」，沒辦法在他生前完成此作是個遺憾，希望藉由這個場合感謝並懷念他。

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除了「年度大獎」之外，「金典獎」得獎作品，分別為零雨「女兒」（印刻文學）、何致和「地鐵站」（木馬文化）、何玟珒「那一天我們跟在雞屁股後面尋路」（九歌出版）、張娟芬「流氓王信福」（衛城出版）、鍾永豐「菊花如何夜行軍」（春山出版）、陳思宏「樓上的好人」（鏡文學）、林懷民「激流與倒影」（時報文化）。

「蓓蕾獎」3名首次出版文學書的新人作家，分別是唐福睿「八尺門的辯護人」（鏡文學）、郭彥仁（郭熊）「走進布農的山」（大家出版），以及同時獲得金典獎的鍾永豐「菊花如何夜行軍」。（編輯：陳政偉）1111112

2022台灣文學獎金典獎12日在台北舉行贈獎典禮，本屆金典獎年度大獎由作家賴香吟以「白色畫像」獲得。圖為「白色畫像」書影。中央社記者鄭傑文攝 111年11月12日

2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮12日在台北舉行，由文化部長李永得（左）頒發「金典獎年度大獎」獎座給得主賴香吟（右）。中央社記者鄭傑文攝 111年11月12日

2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮12日下午在台北舉行，文化部長李永得（前中）、複審評審團主席劉克襄（前左2）、決審評審團主席小野（前右）等人與得獎者開心合影。中央社記者鄭傑文攝 111年11月12日

2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮12日在華山文創園區舉行，雲門舞集創辦人林懷民（右）以「激流與倒影」獲金典獎肯定，台灣文學館長林巾力（左）頒獎。中央社記者鄭傑文攝 111年11月12日