劇場人用創作回應時代 以表演之眼看見社會裂縫

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）表演藝術不只呈現甜美創作，也能反應殘酷社會議題，開啟對話，第123期中央社「文化+雙週報」專訪3名劇場導演，暢談他們如何用如光般的創作回應時代，看見社會裂縫，照見改變的可能。

鴻鴻身兼詩人、導演、策展人等多重身分，以劇場創意挑戰當代議題及社會禁忌，提供省思的出發點。鴻鴻觀察，美國與歐洲劇院與社會幾乎沒有時間差，至今都在做難民議題、弱勢議題甚至信仰議題等等，台灣現在做白色恐怖議題、移工議題相對已經比以前多。

對鴻鴻來說，劇場是跟著社會一起改變，「劇場就像是公共討論的論壇空間，不像名嘴節目，講完之後一夜就沒了，只有爽於一時。劇場可以深入呈現現狀，討論問題。」鴻鴻認為，關心一個懸案，一個議題，也許並不能改變現狀，但卻可以讓真相有機會被看見，「真相也許沒有答案，但是需要被討論。」

以偶作為比喻或是人偶同台，無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音經常以社會議題做為題材，她曾以國際移工為題，做了「微塵‧望鄉」，起因於過年去長輩家，發現長輩對於家裡移工有一種莫名的歧視，比如他們會說，就嫁進來給兒子當媳婦啊，好像這些人都會因為錢而怎麼樣。」

鄭嘉音覺得很不舒服，也以此為題材，透過人偶同台、光影戲、即時投影劇中劇，打造虛實錯雜的魔幻空間，訴說渴望回家的寂寞人，彼此命運牽引的故事，探問在飄洋過海的顛簸旅途中，何以找到安歇自身的所在。

鄭嘉音很在乎能否為一些弱勢發聲，「就像幫傭也是人，大家的討論很多都建立在不對等的關係上。」做完戲之後，很多觀眾反應，好像在此之前不曾關心過這些人的想法，很多觀念就有了討論與修正的機會。

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狂想劇場導演廖俊凱過去製作過改編自作家郝譽翔所寫的「逆旅」，郝譽翔筆下的父親就是遭逢澎湖七一三事件，山東流亡學生的人物；疫情之前，廖俊凱也執導以「流麻溝15號—綠島女生分隊及其他」一書改編的「島上最後的晚餐」，最近剛落幕的「非常上訴」則是第三次以戒嚴時期歷史作為題材創作。

「非常上訴」中廖俊凱以政治犯楊碧川與陳欽生的案例為主，為2位政治受難者打造了「非常上訴」法庭，安置了演員作為「代理人」，演繹兩人的故事，透過投影紀錄每一個人的表情及反應，反思當時中華民國法統的荒謬，也讓觀眾有機會理解當時的歷史。（編輯：陳清芳）1111205