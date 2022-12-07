亞洲文化推展聯盟年度理事會 邱瑗當選下任主席

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）已經有43年歷史的亞洲文化推展聯盟（Federation for Asian Cultural Promotion）舉行年度理事會議，會中亞洲各國理事27人全數投票通過，由台中國家歌劇院藝術總監邱瑗當選下任主席。

邱瑗今天接受中央社記者專訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年的確讓各類國際表演藝術平台的步調緩慢下來，但她深信，永續議題與科技藝術的發展，會讓亞洲文化推展聯盟平台有更多的討論與互動空間。

12月3日亞洲文化推展聯盟舉行年度理事線上會議，亞洲各國理事27人出席，全體理事投票通過，由邱瑗當選2023年至2025年主席，任期3年，並議定2023年秋季在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行年會。

邱瑗表示，亞洲文化推展聯盟是亞洲最早發起的文化藝術平台，這個43歲的綜合性文化交流平台在近年面臨最大的挑戰是如何能在眾多「類型化」如AAPPAC場館聯盟、AAPRO交響樂團峰會等平台間，彰顯自身不可取代的價值與意義。

亞洲文化推展聯盟1979年由菲律賓文化中心主席卡西拉葛（Lucrecia R. Kasilag）博士與台灣新象藝術創辦人許博允共同發起，在馬尼拉菲律賓文化中心成立至今，目前有十餘個亞洲國家、四十餘名理事參與，2020年在衛武營國家表演藝術中心舉行線上實體混合年會後，因疫情暫停年會，今年重新啟動。

邱瑗表示，亞洲各國的表演藝術是非常多元，年輕一代熟悉歐美文化，卻對亞洲藝術文化相當陌生，她希望能啟動AGA（Asian Gems in the Arts）獎，透過鼓勵傳統新創與其他領域的藝術創作，帶動亞洲藝術文化的創意交流。

邱瑗觀察，亞洲的表藝相關平台重點多在製作、創作者、演出團隊與場館，少有相關產業的參與，她期待亞洲文化推展聯盟能出現完整的業界生態鏈，包括經紀、市場行銷、出版，甚至學院與媒體等，都能有相關產業人士加入互動與分享。

邱瑗表示，2023年1月上任之後，將會與新任8位執行理事共同擘畫未來3年的工作執行計畫。（編輯：陳仁華）1111207