台中瑞成書局110週年 交棒第4代走出經營特色

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中瑞成書局今天舉辦110週年慶活動，會中交棒給第四代經營，面對網路潮流衝擊，業者表示，獨立書店與網路是相輔相成，書店還是有存在的必要，將推出各種體驗課程走出經營特色。

根據瑞成書局網站資料指出，書局創辦人許克綏於1912年在台中創立，當時為日治時期，許克綏目睹日文書刊充斥市面，為使傳統文化命脈得以延續，於台中市第一市場內承租攤位創業，販售種子兼賣漢文書，雖屢遭日警搜索拘禁，始終不改其志。

瑞成書局在歷經綠川東街店成立門市、成立出版部，搬遷至成功路到落腳台中公園對面的現址，經營人也從許克綏陸續傳承到第二代董事長許鑽源，及第三代現任董事長許欽鐘。

瑞成書局今天舉辦110週年慶暨「百年企業的關鍵」新書發表會，會中許欽鐘將書局傳承給第四代許永奕，民進黨籍立委莊競程、市議員曾朝榮、前台中市長張溫鷹與學界代表等人都出席見證。

許欽鐘接受媒體聯訪時表示，企業要傳承、長期經營，除了要努力用心外，經營者的身體健康也很重要，誠信與好的經營策略與信念更是不可或缺，適時交棒給年輕人更能適應趨勢潮流。

面對網路潮流衝擊，許永奕說，大家會認為獨立書店與網路處於對立，但他認為是相輔相成，網路可以快速獲取知識，但書本是作者透過深層內化後書寫在書上，閱讀者可以獲得厚實的知識內容，書店還是有存在的必要。

許永奕指出，瑞成提供「宗教、五術、心靈、保健、人文」等五大專業書籍，並推出體驗及系列課程，讓想精進的讀者可以選擇系列課程，以增加自我的斜槓實力，也走出書店經營特色。（編輯：卞金峰）1111215

台中瑞成書局15日舉辦110週年慶活動，會中發表新書「百年企業的關鍵」，瑞成書局前總經理許欽福（左起）、新書作者陳正勳、瑞成書局董事長許欽鐘、瑞成書局副總經理許永奕出席。中央社記者蘇木春攝 111年12月15日