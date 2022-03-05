不只是書店 台東三省堂書局提供精神疾病諮詢

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位於台東市更生路上已有30年歷史的三省堂書局，一度打算結束營業，後與台東縣康復之友協會合作，5日創立全國第一個結合精神疾病諮詢服務和病友支持中心的書店，提供台東近2000名病友和家屬諮詢及陪伴服務。中央社記者盧太城台東攝 111年3月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東傳統書店「三省堂書局」改變舊的營運模式，結合藝術、閱讀和精神疾病諮詢及陪伴服務，讓傳統書店不只是書店，重新再出發。

網路書店興起，傳統書店逐漸沒落，位在台東市更生路上已有30年歷史的三省堂書局，一度要結束營業，今天和台東縣康復之友協會合作，創立全國第1個結合精神疾病諮詢服務和病友支持中心的書店，提供台東縣近2000名病友和家屬諮詢及陪伴服務。

台東縣康復之友協會總幹事朱芳嫻表示，協會長期服務台東縣的精神疾病患者與家庭，為了讓民眾可以有一個更安心的管道可以諮詢，並且了解相關資訊，協會與三省堂書局合作，設立「從心開始服務中心」。

希望進來的每一個人都可以享受舒適的書店環境，自在閱讀、求知，做手作作品；為自己或家人的疑惑得到解答、為身體與心理所受的苦，得到安慰與支持。

不需要擔心異樣眼光，也不需害怕詢問的問題被當成異類，為了這樣的理念與目標，協會會員與家屬，一起打造了「從心開始」的空間，希望自己曾經因為疑惑而受的苦，不會重複發生在其他人身上。

玉里榮民醫院身心科醫師林知遠表示，這樣直接走進社區的服務，可以減消除民眾對精神疾病的疑慮，病友們在這做手作作品，更能讓他們和社區互動、銜接就業。

三省堂書局表示，書局也一改舊的營運模式，將不只是書店，成為結合藝術、閱讀、社會服務的據點，重新出發。（編輯：郭諭儒）1110305