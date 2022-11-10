孵育獨立音樂 公館海邊的卡夫卡2023年1月熄燈

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台北公館藝文空間「海邊的卡夫卡」將熄燈，為保存、回顧台灣獨立音樂記憶，特別推出音樂影像跨界計畫「再見卡夫卡」系列活動，包含邀請廣播人馬世芳（左）與「海邊的卡夫卡」負責人、樂團1976主唱阿凱（右）對談。（一念電影、海邊的卡夫卡提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）孕育當代台灣許多獨立音樂的公館「海邊的卡夫卡」Live House，因都更計畫宣布明年1月熄燈，為保存曾走過、經歷的獨立音樂文化，將推出漫畫、地圖、紀錄片等6大系列回顧活動。

「海邊的卡夫卡」Live House於2005年開張，逾17年來孵育無數台灣音樂創作者、樂團、藝文工作者，是公館一帶指標性音樂場所。「海邊的卡夫卡」負責人、1976樂團主唱陳瑞凱（阿凱）分享，世界各地的歌手都會來此表演，甚至2011年日本歌手星野源首次海外巡迴演出，就選在此，2019年再度來台舉辦演唱會，還特別帶著同事回到卡夫卡，在8年前同根柱子前拍照。

阿凱坦言，首次聽到都更消息是2014年，當時覺得沒那麼快，直到今年再度從房東口中得知，為了店內同事的下一步，才興起移動念頭，目前還有「海邊的卡夫卡」高流店和北流卡夫卡。

為保存、回顧台灣獨立音樂的記憶，「海邊的卡夫卡」和一念電影發起「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫，在熄燈前推出6大系列活動，包含馬世芳主持的Podcast對談、漫畫圖文出版、卡夫卡時光地圖、微醺音樂跨界沙龍、祭憶藏物展與紀錄片等。阿凱說：「就像很多電影的最後一定要做這種事，開一艘船，讓跟公館『海邊的卡夫卡』有關係的人登上船，跟著那艘船一起開走。」

計畫發起人之一的高珈琳分享：「回想近年來，溫羅汀地區的Live House、獨立書店、咖啡廳接連熄燈，令人惋惜。希望以此為錨點，透過不同媒介和跨界活動，藉以保存溫羅汀生態圈獨有的音樂與藝術文化記憶。」

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金曲最佳作曲人HUSH表示，這裡是他人生第一份正式工作，「退伍之後想要找個工作繼續留在台北，自己有在進行音樂創作，也可以看表演就來應徵了。」面對即將告別公館「海邊的卡夫卡」，他不會覺得特別悲傷，因為還有北流和高流卡夫卡，「順應都更這種時代的議題，卡夫卡也找到了延續下去的方式跟出路。」

高珈琳也透露，目前正在規劃於熄燈日當天舉辦24小時不插電演唱會，力邀曾經在「海邊的卡夫卡」演出過的表演者回娘家。（編輯：張芷瑄）1111110