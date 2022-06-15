未經許可讓外國人演出 河岸留言抗罰15萬元敗訴

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河岸留言展演事業公司一年前，未經許可找來6名外國人在西門町紅樓做音樂表演，遭北巿勞動局裁罰15萬元。公司不服提行政訴訟。北院認定開罰無誤，判公司敗訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北15日電）河岸留言展演事業公司一年前，未經許可找來美國籍等6名外國人在西門町紅樓做音樂表演，遭北巿勞動局裁罰15萬元。公司不服提行政訴訟。北院認定開罰無誤，判公司敗訴。可上訴。

判決指出，河岸留言展演事業公司於民國109年11月間未經許可聘僱6名外籍人員，在河岸留言西門紅樓展演館從事音樂表演工作，台北市勞動局調查後，認定公司違反就業服務法，裁處15萬元罰鍰，公司不服向台北市政府提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，由台北地方法院審理。

河岸留言公司主張，當天門票收入的4成作為對價，但是當天票房不佳而未達保證，依合約是不予拆帳，公司基於場地友善立場，給予新台幣8000元作為車資、練團、誤餐的補貼，這筆款項並非演出費用，參與演出的外籍人員並無收受任何演出費用。

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河岸留言主張，事實上因與6名外籍人員並無對價關係，此案如果公司合法申請卻因「演出人員的個人紀錄」以及「公部門行政效率不彰」下受罰，是非常不公平的待遇，反而「縱容了其他同業不用申請工作許可」的行為，實為不可取，請求撤銷原處分（裁罰）。

台北地院審理後認為，就算6名外籍人員實際上未取得報酬，但6人有在公司所舉辦場地表演活動，6人已有為公司工作的事實，河岸留言公司有未經許可聘僱6人工作的違規行為，勞動局開罰並無違誤，日前判決駁回，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110615