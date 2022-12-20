為團隊找家 文化部推表演藝術倉儲環境提升計畫

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為了讓表演團隊的舞台布景道具有安全倉儲空間，文化部推出「表演藝術倉儲環境提升計畫」，以紙風車劇團汐止倉庫為試辦範例，20日舉行記者會，文化部長李永得（2排中）出席，並與表演團隊合影。中央社記者王飛華攝 111年12月20日

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（中央社記者趙靜瑜新北20日電）為了讓表演團隊的舞台布景道具有安全空間，文化部推出表演藝術倉儲環境提升計畫，以紙風車劇團汐止倉庫為試辦範例，媒合動見体劇團等7團隊進駐，為團隊的舞台布景找一個家。

文化部長李永得今天在記者會上表示，舞台布景跟道具在劇團經營上成本也許不是最高，卻是劇團創作結晶，倉儲更顯重要。文化部110年公告「文化部提升表演藝術倉儲環境補助計畫作業要點」，111年首度辦理徵件，含1案試辦範例及其他10個表演團隊獲得補助，李永得說很高興看到階段性成果。

近年雲門舞集、優人神鼓到紙風車劇團接連遭受祝融之災，也讓合法、安全倉儲空間的重要性被凸顯。李永得表示，這個計畫減輕了部分團隊倉儲問題與營運負擔。未來希望紙風車這個試辦範例能拋磚引玉，鼓勵各縣市政府或倉儲業者提供可供倉儲使用的閒置空間，協助更多表演藝術團隊，雙方互蒙其利。

紙風車文教基金會董事長李遠表示，紙風車八里倉庫大火至今一年多，經過重重困難，過程中有文化部、立委沈發惠、趙天麟及賴品妤的協助，歷經中央跨部會溝通、地方溝通，終於找到汐止倉庫。

李遠表示，紙風車自行花費超過新台幣千萬元修繕，以共好的心意邀表演團隊共同使用，目前紙風車一共媒合了包括動見体劇團、楊景翔演劇團、C MUSICAL製作、新象創作劇團、同黨劇團、飛人集社劇團、四把椅子劇團等7個表演藝術團隊，今年8月進駐紙風車汐止倉庫。

紙風車為考量倉儲安全，倉儲試辦地點設置了24小時保全監視系統，也通過消防安檢，並規劃獨立的門戶出入、電錶，讓所有團體可以自由使用。

飛人集社劇團經理莊菀萍表示，目前簽約一年，劇團可以用到112年底，費用上每月繳交管理費不到千元，對團隊營運來說是很大的幫助。莊菀萍說，汐止潮濕，她經驗上是2小時就得換一次除濕桶，但紙風車願意將除濕機列為固定設備，這讓團隊非常感動。

楊景翔演劇團藝術總監楊景翔說，就像法國陽光劇團靠自己的力量把廢棄空間變成自己的倉儲空間，「很開心台灣能夠走向這一步，在劇團經營上是很大的鼓勵」。

李遠表示，雖然試辦的倉儲空間不大，但希望對於表演團體能有所幫助，「很感謝文化部成為所有表演藝術工作者的後盾。表演藝術倉儲試辦計畫雖然看似是一小步，對劇場來說卻是很大的一步」。（編輯：張芷瑄）1111220

文化部「表演藝術倉儲試辦計畫」記者會20日在紙風車汐止倉庫舉行，文化部長李永得致詞表示，這個計畫減輕了部分團隊倉儲問題與營運負擔。中央社記者王飛華攝 111年12月20日

文化部「表演藝術倉儲試辦計畫」記者會20日在紙風車汐止倉庫舉行，紙風車八里倉庫大火至今一年多，歷經中央跨部會溝通、地方溝通，終於找到汐止倉庫，為團隊的舞台布景找一個家。中央社記者王飛華攝 111年12月20日