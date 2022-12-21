全國美術展攝影類巡展 國家攝影中心登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「聚現：111年全國美術展攝影類」開幕式21日下午在台北舉行，文化部主任秘書陳登欽（前左3）、國立台灣美術館副館長汪佳政（前右3）、評審委員莊靈（前左2）及侯淑姿（前右2）等人出席並合影。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）全國美術展民國100年開辦以來，今年首次巡迴至國美館以外機構展出，以攝影類作品集結為「聚現：111年全國美術展攝影類」展覽，今天起於國家攝影文化中心台北館展出。

「全國美術展攝影類」今年參賽作品總投件數為159件，歷經初複審過程，選出金、銀、銅牌獎各1件與入選獎16件，共計19件得獎作品，「聚現：111年全國美術展攝影類」將展出其中17件，今天舉行開幕式。

文化部主任秘書陳登欽透過新聞稿表示，對於攝影創作社群而言，「全國美術展攝影類」已逐步成為極具指標性的藝術獎項；今年首次以獨立展覽的形式，移師至由台灣攝影界共同努力促成的國家攝影文化中心台北館展出，更有其象徵性意義。

國立台灣美術館副館長汪佳政表示，自從全國美術展開辦以來，攝影類一直是參賽數量最多、競爭最為激烈的項別之一；本次展出的作品探討每名藝術家個人歧異的生命經驗，並且將他們對周遭的觀察與感知，以及對社會及環境的關懷，透過影像創作方式加以詮釋。

全國美術展攝影類評審委員暨召集人莊靈表示，今年參賽作品的水準相當整齊，也有許多創新觀點的表現，值得在觀看時細細品味。

莊靈提到，這次有許多作品選擇以組件方式展陳，使用單張作品的比例則相對較少；站在評審立場，他期許藝術家們開拓創作類型的嘗試，並透過攝影之眼反映時代，呈現當下的藝術思潮，繼續為台灣攝影發展帶來更多可能性。

「聚現：111年全國美術展攝影類」即起於國家攝影文化中心台北館301－303展覽室展出至2023年2月28日。（編輯：陳仁華）1111221