台北愛樂青年合唱團音樂會 挖掘北美當代寶藏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）台北愛樂青年合唱團將舉行「北美之聲」年末音樂會，挖掘美國、加拿大及墨西哥當代作曲家作品，帶觀眾暢遊北美合唱音樂。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，台北愛樂青年合唱團以歌聲寰宇世界為主軸，近年持續推出「人聲壯遊」系列音樂會，探索世界各地具代表性的古典及當代合唱作品。

這次聚焦在美洲豐富的合唱音樂寶藏，精選多首美國、加拿大及墨西哥當代作曲家別具意涵特色的創作，展現美洲融合多元種族文化的合唱音樂面貌，呼應壯遊主軸。

同場也以「旅途、歲月」為題，選唱台灣作曲家石青如、卓綺柔與張舒涵等作品，透過人聲歌唱，傳達歌曲詩詞中真摯的情感。

台北愛樂青年合唱團2000年創立，在常任指揮翁建民帶領下，代表台灣參與過數場國際賽事獲多項金牌及冠軍殊榮，2019年更至東京角逐「世界合唱冠軍賽」，成為國內最具代表性的青年合唱團之一。

這埸音樂會邀請台北愛樂少年及兒童合唱團聯合演出，在耶誕年末期間，指揮劉曉書帶領團員獻唱5首充滿節慶氣息和希望的歌曲，共同呈現台灣新世代的合唱生命力。

台北愛樂青年合唱團人聲壯遊系列「北美之聲」音樂會將於12月28日舉行，地點在台北中山堂中正廳。（編輯：管中維）1111226