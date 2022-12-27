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故宮南院台灣意象展 科技呈現歷史風土人文樣貌

2022/12/27 15:46
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）故宮南院今起推出「台灣意象展」，透過數位科技呈現歷史上台灣的各種樣貌。策展總顧問林開世說，這是突破與挑戰的展出，讓故宮與台灣社會發生關係，脫離古物陳列館印象。

故宮南院「台灣意象展」今天開幕，特地從蘭嶼請到「島嶼人樂舞團」表演達悟族的甩髮舞，展現台灣文化特色。

策展總顧問台灣大學人類學博物館館長林開世接受媒體聯訪表示，故宮在台已80年，不能只像過去一樣做為古物陳列館，台灣意象展就是一個突破與挑戰，讓故宮與台灣社會發生關係。

林開世說，故宮的藏品在台灣這部分是非常弱的，所以此次展出是與台灣其他的博物館合作，要吸引更多台灣民眾參與。

故宮南院發布新聞稿表示，「台灣意象展」透過數位科技呈現歷史上的台灣風物、人文的各種樣貌，共有三大展區，體驗台灣之味。

故宮南院說，三大展區分別為「帝國眼中的台灣風物」、「變動中的台灣人」，交融出獨特的「台灣人經驗」；此外，2樓大廳的「沈浸劇場」以7支主題影片搭配擴增實境與虛擬實境科技，體驗台灣歷史上的藝術人文與地理風貌。

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故宮南院強調，「台灣意象展」透過影像對照，提出誰是「台灣人」的反思，並將流水席及電子琴花車陳設為互動裝置，從歡愉、熱鬧的場景翻轉思考社會的另一面。

故宮南院處長彭子程指出，「台灣意象展」是國立故宮博物院與台灣博物館、台灣歷史博物館、台灣大學人類學博物館及順益臺灣原住民博物館等合作的新媒體展，將展至明年8月27日，歡迎民眾來南院參觀。（編輯：郭諭儒）1111227

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