張慰慈書寫大病歷劫 「天還亮著！」為病友祈福

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）大病來襲的徬徨與恐懼令人不知所措，作家張慰慈在網路分享大病歷劫20天的歷程，引起廣大迴響，張慰慈說，全球瘟疫肆虐將近3年，希望仍在病苦中的人們能看見天還亮著的希望。

張慰慈新書「天還亮著！」近期出版，2019年她意外感染「退伍軍人症」引起急性肺炎，在加護病房治療長達20天，期間歷經譫妄（病中意識混亂的狀態）、肺部衰竭、昏迷等折磨，不只本人受苦，家人也受罪；待清醒後，面對餵藥、餵食、施打針劑、抽痰、翻身拍背、洗澡等過程，讓她對人生有了全新體悟。

張慰慈接受中央社記者電話採訪時表示，她的人生曾有3次與死亡擦身而過，一次在婚姻的折磨裡痛不欲生，一次是在北京被SARS（嚴重急性呼吸道症候群）困住，第3次就是「天還亮著！」記錄的內容，「我理解那種在生死中間的徘徊，也體驗過當自己的世界都處在黑暗中時，如星子之光升起時的千鈞一髮」。

張慰慈1963年生於南投，長年在海外工作，曾擔任企業顧問及品牌創建與管理講師，2011年創立寰宇絲路公司，提倡友善耕作、健康飲食、愛護動物。

張慰慈同時也是一名虔誠的佛教徒，近年以「小院子」文創空間為基地，持續推廣相關理念，並在中國時報、自由時報等報章雜誌撰寫專欄。

張慰慈在書中提到那段「譫妄」歷程，卻是從照護她的兒子口中得知。兒子說當時無法分清楚她說的真與假，也從未見過媽媽眼中有過的驚恐與凶狠，而她當時會高喊「快去報警！壞人要抓我」，因為躺在病床上的她，雙手被束縛在床兩邊的護欄，甚至自稱是醫院的重要人物，「我是這裡最大的股東」。

張慰慈表示，「臣服」是她這次大病過後所收到的禮物，從抵抗、恐懼到慌亂，然後毫無選擇的接受，最終憶起佛陀法教中的教導「接受來到面前的所有一切」，坦然面對意外來到生命中的訪客，「接納祂作為室友」。

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張慰慈說，「臣服」有時也是一種智慧和力量，有信仰的人在關鍵時刻，願意接受帶領是一種高度信心的展現，在無常的大浪中順流而行，終將回到碧草如茵的草地上，「從前總以為『除惡』才是偉大的作為，幾經磨練的跋山涉水過後，領悟『修身』對利益眾生的志業來說，才是更大的圓滿」。

張慰慈將於1月8日下午在台北The One生活概念店舉行「探尋生命旅程中不滅的光」講座，分享這段歷程。（編輯：張雅淨）1111228