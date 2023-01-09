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奇美提琴音樂饗宴 英國最古老弦樂四重奏將登場

2023/1/9 15:25（1/9 15:46 更新）
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奇美博物館規劃提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」音樂會，將於2月在台北、台南登場，上半場主打現今僅存、英國最古老的弦樂四重奏。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月9日
奇美博物館規劃提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」音樂會，將於2月在台北、台南登場，上半場主打現今僅存、英國最古老的弦樂四重奏。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）奇美博物館以館藏名琴規劃頂級提琴音樂饗宴，今年以英國為主題，集結包括英國最古老的弦樂四重奏在內的9把英格蘭名琴，搭配公認音色出眾的史特拉底瓦里名琴，演繹古典名曲。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館擁有質量兼俱名琴蒐藏，這些名琴除了展覽、提供學生申借合作外，館方也希望讓更多民眾聆賞數百年前的優美琴音，因此每年舉辦許多音樂活動，其中針對提琴愛好者規劃的頂級提琴音樂饗宴，每次推出都造成轟動。

奇美博物館指出，呼應館內目前展出的英國國寶級肖像大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，今年提琴音樂饗宴特別以英國為主題，規劃「英格蘭的瑰麗輝煌琴音：從斯圖亞特到溫莎王朝」音樂會。

館方指出，其中最受矚目的名琴為現今僅存、英國最古老的弦樂四重奏，由牛津首名製琴師貝克（William Baker）所製，4把提琴包含英國最早的大提琴與中提琴。

館方指出，此組四重奏特別之處在於保留300多年前巴洛克時期的原始設定，包括琴頸較短、中小提琴無肩墊與腮托、大提琴無尾針設計、琴弓為箭型且偏短、琴弦為羊腸弦而非鋼弦等，與現今弦樂器大不相同。

館方指出，其他演出名琴也都赫赫有名，如英國首名國際級小提琴家瑪麗．霍爾（Marie Hall）所持有的史特拉底瓦里名琴，這把1709年製作的提琴，曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是許多樂迷想親耳聆賞的夢幻逸品。

館方指出，此次音樂會邀請前國家交響樂團（NSO）首席李宜錦規劃演出曲目，並帶領Infinite首席四重奏，搭配知名鋼琴家翁重華演出，透過名琴、名家、名曲結合，讓民眾感受英格蘭300多年來的經典琴聲。

館方指出，音樂會將於2月11在台北誠品表演廳、2月12在台南奇美博物館奇美廳登場，也是奇美頂級提琴音樂饗宴首度在台北誠品表演廳演出，回應北部樂迷期盼。（編輯：黃世雅）1120109

奇美博物館規劃在2月推出提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」，由知名小提琴家李宜錦（圖）規劃曲目。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月9日
奇美博物館規劃在2月推出提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」，由知名小提琴家李宜錦（圖）規劃曲目。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月9日
#英國
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