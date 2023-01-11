強化外台戲曲演員功底計畫 月津港燈節展演成果

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）為提升台灣民間外台戲曲演出能量，傳藝中心推動「外台戲曲演員功底強化計畫」，首屆成果展演將以「水月劇場」為名，與台南市府文化局共同主辦，即將在「月津港燈節」隆重登場。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，1月15日將由秀琴歌劇團進行開幕演出，2月8日到12日連續5天，由春美歌劇團、明華園黃字、日字、星字戲劇團等11個知名戲曲團隊陸續登場，以11場野台好戲，陪民眾從年前熱鬧到年後歡度兔年新春。

11個團隊包括秀琴歌劇團、景勝戲劇團、鴻明歌劇團、新協興歌劇團、明華園黃字戲劇團、新和興總團、繡花園戲劇團、長義閣掌中劇團、明華園星字戲劇團、明華園日字戲劇團、春美歌劇團。

國立傳統藝術中心副主任周雅菁表示，過去傳藝中心著力於內台戲與劇場演出的人才薪傳，但廟口外台戲才是民眾接觸戲曲的第一線，如何讓觀眾對傳統戲曲留下精彩優質的印象，外台戲班演員的功夫高下便是重中之重。

周雅菁指出，傳藝中心2022年便啟動「外台戲曲演員功底強化計畫」，提供外台青年演員系統性的學習，希望外台戲演員能投注時間，學習前輩藝師們的口白、身段等真功夫，未來成為戲班當家台柱。

兩位培訓生代表也分享他們參與「外台戲曲演員功底強化計畫」的心路歷程。長義閣掌中劇團團長凌名良表示，身為計畫唯一的布袋戲團，透過計畫得以傳承老藝師們的經驗與功夫，加強過去較缺乏的後場樂師及外台演出的培訓。

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明華園日字戲劇團的陳昭薇表示，對外台演員來說，團隊等同培養土，帶給他們經驗與機動性，但因外台戲班特殊的工作形式，相較於科班與各大公演劇團，所學功夫可能沒那麼細膩，但因為參與這個計劃，得以在更多老師指導下學習，希望能在「水月劇場」演出中交出漂亮成績單。

台南市文化局代理局長陳修程表示，月津港燈節自2010年舉辦至今，已是第11屆，今年主題「城裡的月光」首度將燈節與傳統表演藝術相結合，這次與傳藝中心共同主辦「水月劇場」，集結了11團來自全台各地優秀劇團的大型匯演，希望讓民眾輕鬆親近歌仔戲、客家戲、布袋戲等傳統戲曲。（編輯：陳仁華）1120111