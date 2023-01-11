國藝會新任董事長向陽 要為青年創作者添柴火

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國藝會董事長向陽（本名林淇瀁）接受中央社專訪時表示，「對年輕人好，就是對國家好。」他希望對年輕一輩的藝術家能以更多資源挹注，「他們是國家未來的主人，等他們成長了，也會繼續幫助下一代。」中央社記者王騰毅攝 112年1月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）擔任這輩子第一個「董事長」，國家文化藝術基金會董事長也是詩人向陽（本名林淇瀁）表示，他希望可以為年輕世代藝文工作者設計更多補助計畫，也希望國藝會增加國際交流，與類似平台合作互動。

向陽今天接受中央社專訪時表示，他希望透過國藝會這個平台，能讓各領域的創作者，尤其是年輕世代得到更好的支持。

「對年輕人好，就是對國家好。」向陽表示，他希望對年輕一輩的藝術家能以更多資源挹注，「他們是國家未來的主人，等他們成長了，也會繼續幫助下一代。」

向陽說，自己是「被忽視的一代」，「我生長在小時候資源匱乏，要當兵，講母語會被打壓，心靈跟頭髮都被關禁閉的年代，但同時我們也很幸運，幾十年沒有遇到戰爭。從艱困中成長，但只要肯努力，就會有小小的發展。」

向陽說，有夢想就會成功，「因為是自己選擇的，即使失敗也光榮。」向陽表示，當年創作台語詩根本沒有發表空間，還會被認為台獨，報紙不會刊登，在詩刊刊登非但沒有稿費，還要自己出錢印，「但我很高興，這是我自己選擇的，最後失敗，前方就是墓碑在等著我。」

向陽期待年輕世代創作者要有自覺，選擇這條路在生活上會遭遇比別人更多的打擊、屈辱甚至看不起，「既然是自己的夢，也應該承擔。」

向陽也將焦點放在母語的推廣與創作，他表示，2019年「國家語言發展法」公布之後，國藝會也許可以接棒成為鼓勵與補助的一環。向陽舉例，無論是自然語言或是母語，都可以轉化成各種藝術形式，比如用母語演出的廣播劇，或者成為音樂劇裡的某一個角色，讓國家語言復振與推廣。

向陽表示，他除了自己使用台語創作詩之外，散文家太太方梓現在也唱台語童謠給外孫女聽，「我女婿是原住民，我現在也是原住民的阿公，希望從生活上多使用母語，不要遺忘自己的根。」

向陽說，來接任這個時間點很幸運，他感謝過去的董事長及董事會穩健打底，上任一週，國藝會各組已經做完業務報告，初步了解各類補助機制完整，獎補助機制過程嚴謹，「國藝會業務範圍比我想像複雜一點，我相信勤能補拙，我會勤奮學習，為藝文界盡一份力。」

過去有二度受邀擔任政府或政黨官職，向陽都婉拒，「我對政治沒興趣，我的文學夢之於現世某些權力，對我來說更重要一點。」向陽表示，他期待國藝會能做更多國際交流，找到跟國藝會性質相近的組織，建立合作關係，協助台灣藝文工作者。

向陽表示，目前執行長人選都在面談之中，下次董事會就會提出名單。向陽也會代表國藝會積極與藝文界、企業界及政府單位交流，「希望社會力量得以凝聚，讓創作者得到更多保障，這就是國藝會的責任。」（編輯：張雅淨）1120111