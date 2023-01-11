文化部青年村落文化行動計畫 25人獲選注入新活力

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）文化部今年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單公布，共徵選出李宜蓉等25名青年，頒發實作獎勵金總計新台幣1546萬元，鼓勵青年發揮公民文化行動力，為地方注入創新活力，營造共好社會。

文化部今天發布新聞稿表示，今年獲獎案例展現了青年對於文史保存、環境生態、世代共融、族群關係、產業發展等議題關注和熱情行動力。

獲獎者如嘉義縣朴子市大槺榔的李宜蓉，長期關注在地老中青三代缺乏資源陪伴、培力，以及生活文化缺乏認同和斷層等課題，將以老屋為文化基地，搭配在地食農教育教案、設計在地弱勢青年文化培力工作坊，成立地方支持小團體，促進青銀交流共融等活動，提升地方認同與歸屬感。

花藝師蔡依倫返鄉於嘉義東石鄉副瀨社區開設花店，計畫將在地獨特信仰「義愛公」轉譯為故事導覽，透過更多元形式認識與傳承社區的信仰文化，並發揮自身專長，帶入生活美學體驗活動，讓偏鄉校區的長輩和學生們，學習看見自己的美，期待村民們，能像花卉那般開花結果，重拾地方自信心。

返鄉彰化的黃書萍關注在地人文藝術產業，預計透過藝術季與影像敘事等方式，引動串聯返鄉人才，持續為在地帶來更多藝文連結，進而強化在地人文意識與認同，豐富藝文展演能量，注入不同視野和魅力亮點，讓地方居民能夠真正地「喜歡自己的家鄉」。

返鄉新鮮人周紫宸則是看到觀光業與經濟的發展，對台東太麻里村落地景快速變化的衝擊，將辦理南迴特色文學介紹推廣，與周邊學校和社區合作推動文學內容導讀活動，並運用本地食材進行「療心文化餐桌」等設計，提倡在文化傳承行動中，傳達愛惜自然環境的永續價值。

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文化部表示，「青年村落文化行動計畫」後續將透過專業輔導、關懷及陪伴機制，協助獲獎個案提升執行效益。期盼藉由協助返鄉與留鄉青年扎根在地文化發展，培養傳承與創新文化發展的能力，從在地站穩腳步，開創地方文化經濟，創造更多改變社區的機會。

「青年村落文化行動計畫」官網及「青年村落文化行動」臉書粉絲專頁將不定期分享青年實作情形及相關資訊，歡迎對於青年參與公共課題、社區營造、文化保存與發展、地方創生等議題有興趣的民眾上網瀏覽。（編輯：張雅淨）1120111