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楊麗音舞台劇「天后」化身腹黑巨星 揭昔日拍戲苦

2023/1/12 15:53（1/12 16:06 更新）
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故事工廠舞台劇「天后」找來金鐘視后楊麗音（中）、金鐘視帝黃河（左）與演員袁子芸（右）主演，全劇講述無名藝人為成名不顧一切，12日舉行宣傳記者會。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
故事工廠舞台劇「天后」找來金鐘視后楊麗音（中）、金鐘視帝黃河（左）與演員袁子芸（右）主演，全劇講述無名藝人為成名不顧一切，12日舉行宣傳記者會。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）故事工廠舞台劇「天后」找來金鐘視后楊麗音、金鐘視帝黃河與袁子芸主演，講述無名藝人為成名不顧一切。楊麗音坦言年輕時拍古裝劇，整週只能睡3、4小時，累到只能一直傻笑。

懸疑舞台劇「天后」由編導黃彥霖執導，描述一名沒沒無聞的網路創作歌手，陪好友參加一部傳記電影試鏡時意外被導演相中，飾演活躍於90年代、卻在風華正盛時猝死的傳奇天后「夏琳」，當晚卻遭一名神秘婦人闖入家中綁架，表示自己是「夏琳」的死忠粉絲。

楊麗音飾演劇中大明星「夏琳」，角色背後藏有不為人知的秘密，她笑說近期「復仇劇」正夯，更預告「我的角色很腹黑、可怕，和以前的溫暖親切的形象不太一樣」，希望熟悉她的觀眾不要被嚇到。

被問及3人演藝歷程是否和角色一樣，曾為成名奮力拚搏，黃河打趣說，就是奮力「犧牲睡眠」，曾為拍戲25天沒休假；袁子芸也有廣告連拍24小時經驗，「超過20小時後就不知道我在幹嘛了」。

不過最累的還是大前輩楊麗音，她透露，20幾歲時拍古裝劇「書劍江山」，由於主角群檔期很滿，派了兩組工作人員輪流趕工，自己也只能跟著趕工一直拍，「拍到最後就只能一直傻笑、操到爆」，笑說現在已經無法熬了，晚上10時就會打哈欠。

有趣的是，袁子芸在劇中飾演無名藝人，陪朋友試鏡反而被相中，和黃河的真實經歷不謀而合，他14歲時陪朋友去試鏡電視劇「危險心靈」，結果被導演易智言選為男主角，從此踏入星途，更憑此劇鍍金金鐘視帝。眾人笑問他和當年那位朋友還是朋友嗎，他直說：「現在還是朋友啦。」（編輯：張雅淨）1120112

懸疑舞台劇「天后」由導演黃彥霖（左）執導，找來演員黃河（左2）、楊麗音（中）、袁子芸（右2）主演，12日舉行記者會，故事工廠藝術總監黃致凱（右）也出席宣傳。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
懸疑舞台劇「天后」由導演黃彥霖（左）執導，找來演員黃河（左2）、楊麗音（中）、袁子芸（右2）主演，12日舉行記者會，故事工廠藝術總監黃致凱（右）也出席宣傳。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日
#楊麗音
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