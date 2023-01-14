吳念真「人間條件八」有譜 凡人歌道破人生苦澀

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）集編、導及演於一身，吳念真「人間條件八—凡人歌」確定將於今年下半年和觀眾見面，吳念真以身邊同學、朋友的LINE群組對話為靈感創作，道破人生的苦澀、矛盾與謊言。

綠光劇團發布新聞稿表示，距離「人間條件七—我是一片雲」首演不到2年，吳念真醞釀多時，將推出「人間條件」系列最新作品「人間條件八—凡人歌」，9月起陸續在台中、高雄及台北登場。

吳念真「人間條件八—凡人歌」將場景放在身心科診所裡3個年紀不同的男病人，偶而在診所裡相會，他們聊天時無法真心相待，把一切不愉快歸咎於社會、職場與婚姻。情節走到這3個男人終於完成夢想，卻才是人生夢魘的開始。

綠光劇團表示，2023年是綠光劇團的30而立之年，除了持續做舞台演出之外，也以綠光創藝股份有限公司出發，由吳念真擔任董事長，希望能讓舞台劇IP多元化，在不同形式的文化娛樂產品中持續被看見。

綠光創藝下半年推出「人間條件八—凡人歌」，上半年將重推「台灣文學劇場」系列的「清明時節」2023昇華版。「清明時節」是吳念真向台灣文學大師鄭清文致敬之作，此作品從2010年首演至今，累積超過5萬名觀眾好評，也成綠光劇團「台灣文學劇場」系列改編巔峰之作。

藝術監督及演員柯一正表示，他自己是演了「清明時節」之後，「我才覺得自己向表演邁進了一大步」。

「清明時節」故事從外遇展開，將自古難解的婚姻、生命課題搬上檯面，男人為了一個只認識8個月的外遇對象，就要與妻子離婚，夫妻生活就此掀起巨浪。一場調解會結束，男人在社會價值與忠於內心的拉扯中自我消耗，最終做出讓兩個女人都心碎的決定。

「清明時節」舞台劇完整描繪世間男女在面對愛情、家庭關係的掙扎與無奈、痛苦與釋然。議題深刻、全場充滿「吳念真式黑色幽默」，帶領觀眾體會「重重提起，輕輕放下」的生命哲學，在190分鐘的舞台劇中獲得沉浸式救贖。

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目前「清明時節」將與「人間條件八—凡人歌」合作推出2+2雙人套票組，雙劇聯賣，用戲劇為觀眾帶來更多關於人生的體悟與啟發。

「清明時節」2023昇華版將於6月23日起在高雄衛武營國家歌劇院推出，之後將巡演台中國家歌劇院以及台北國家戲劇院。「人間條件八-凡人歌」將從9月29日起台中國家歌劇院推出，之後巡演高雄衛武營及台北國家戲劇院。（編輯：管中維）1120114