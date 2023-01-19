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首頁 / 文化

AKB48 Team TP首度全員合體 登文總WE ARE

2023/1/19 16:37
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（中央社記者王寶兒台北19日電）日本偶像團體AKB48在海外的姊妹團體AKB48 Team TP，自2018年出道至今，34名成員首度全員合體演出，獻給文總WE ARE舞台，節目將於21日播出。

AKB48 Team TP以台灣團員為多數，幾名海外成員包含來自日本大阪的藤井麻由、日本山梨縣的宮田留佳、日本福岡的小山美玲、以及來自香港的冼迪琦和劉曉晴等人。

因成員眾多，AKB48 Team TP平常多以分隊參加活動，此次參加中華文化總會推出的春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，首度全員出動，並於日前節目預錄晚會唱跳曲目「無根無據RUMOR」和TTP FESTIVAL。

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文總今天發布新聞稿表示，WE ARE節目主持人Sandy吳姍儒在錄影過程中訪問AKB48 Team TP，來自海外的成員就開心分享在台灣的過年經驗，特別是台灣隊員熱情接待她們到家裡一起圍爐，非常溫馨，而這些台灣隊員儼然也成為台灣與世界間的親善大使，顯現隊員間的好感情。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：屈享平）1120119

#Sandy吳姍儒
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#藤井麻由
Sandy吳姍儒
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