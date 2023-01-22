雲門舞集「鼓聲」登文總WE ARE 阿爆攜福爾摩沙馬戲團演出也是亮點[影]

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文總今年首度推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，FOCA福爾摩沙馬戲團與金曲歌后阿爆的演出被觀眾視為節目亮點。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）文總今年首度推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，昨晚播出。其中，被外媒譽為「世界一流現代舞團」的雲門舞集，以及FOCA福爾摩沙馬戲團與金曲歌后阿爆的演出都被視為節目亮點。

中華文化總會今年邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊，包括樂團滅火器、歌手萬芳、熊仔、陳芳語、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場等，網紅「千千進食中」也受邀加入。

雲門本次參與WE ARE，演出節目是由藝術總監鄭宗龍編作的「鼓聲」。雲門期待透過這齣作品，帶給每個人穩定的力量，找到屬於自己的節奏和態度，讓舞蹈成為勇敢迎接嶄新的開始。

此次與阿爆（阿仍仍）共演的FOCA福爾摩沙馬戲團，成員則來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、戲劇等，是台灣首個進行海外巡迴的馬戲團隊，其獨特且多元的美學形式，近年受到廣大觀眾的喜愛。

歌手Kimberley陳芳語則與瑞星韻律體操跨界共演，瑞星韻律體操由來自烏克蘭的「體操女神」瑞莎創立，此次合作融合音樂與舞蹈，同樣備受觀眾關注與喜愛。

WE ARE重播時段可洽文總臉書（Facebook）或至文總YT（YouTube）回看。（編輯：屈享平）1120122

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