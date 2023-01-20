金馬得主林雍益巧剪匠人魂 WE ARE廣告時段播出

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（中央社記者王寶兒台北20日電）金馬獎頒獎典禮往往可見入圍電影錦集影片，將多部電影片段剪接成巧妙的連貫短片，幕後操刀的剪輯師林雍益，今年受文總邀請操刀「匠人魂」形象短片，將於WE ARE廣告時段播出。

為記錄台灣百工百業能量，中華文化總會自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，在文化部支持下，至今累計完成41支，觀看人次達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本。

文總表示，匠人主題不僅有老師傅，也有新銳匠師，區域遍及全台各地，領域也從傳統工藝、文化藝術、跨足到國防軍事及體育國手，包含多元族群的匠人。這次邀請林雍益操刀「匠人魂」30秒形象影片，如找一名電影界的匠人，為百工百業的匠人打造形象影片。

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「匠人魂」30秒形象影片將於文總推出的春節節目「WE ARE我們的除夕夜」廣告時段播出。

WE ARE完整節目將在明天晚上8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：屈享平）1120120