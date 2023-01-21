TRASH改編神曲 文總WE ARE致敬台灣之光

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中華文化總會推出春節特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，節目特別設計橋段，在樂團TRASH演唱改編樂曲「永遠不回頭」時，將透過舞台上巨大的LED螢幕，向過去一年的「台灣之光」致敬。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月21日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）文總春節特別節目WE ARE將在今晚播出，節目特別設計橋段，在樂團TRASH演唱改編樂曲「永遠不回頭」時，將透過舞台上巨大的LED螢幕，向過去一年的「台灣之光」致敬。

中華文化總會推出「WE ARE 我們的除夕夜」節目，共分為17段、8大主題，為完成「跨界共演、世代共賞」的目標，促成流行與古典、職業歌手與學生表演團體的跨界合作，也期盼打造不同世代都能相互欣賞的節目。

文總表示，其中在WE ARE MAGICAL主題中，特別邀請TRASH規劃全新演出，改編經典歌曲「永遠不回頭」外，也重新詮釋他們的作品「終究還是因為愛」。

而TRASH在演出「永遠不回頭」一曲時，舞台上方和後方的大螢幕，將投射出許多過去一年為台灣在國際舞台上爭光的選手或團體。

例如台北羽球公開賽男子單打冠軍的周天成、男子雙打亞軍的王齊麟和李洋、聽奧網球女子單打銀牌的林家文、世界健力錦標賽男子66公斤級金牌的謝宗庭、泰國羽球公開賽女子單打冠軍的戴資穎、獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的李政瀚和于薇等人，向台灣之光致敬。

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演出過程中，大螢幕上也不時會出現許多民眾透過泛娛樂社群平台beanfun! APP，投稿生活中的影片或照片，分享自己的夢想故事或日常美好。

WE ARE完整節目將在今天晚上8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：屈享平）1120121