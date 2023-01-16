京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目[影]

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中華文化總會春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」公布「祕密武器」，京都橘高校吹奏樂部將在除夕當晚首播節目中現身演出，向台灣觀眾朋友賀新年。（文總提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）文總春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」公布「秘密武器」，京都橘高校吹奏樂部將在除夕當晚首播節目中，演出3首風格歡樂、隊形活潑的曲目，並透過轉播向台灣觀眾賀新年。

文總今天發布新聞稿表示，超人氣的日本京都橘高校吹奏樂部，2022年國慶受文化總會之邀來台演出，精湛表演引爆熱烈討論。演出後許多觀眾敲碗安可。

文總表示，橘高校除了台灣觀眾引頸期待之外，也希望透過橘高校參與節目製播，彰顯過去幾年來台日因防疫互助及互相關懷而深化的友情。

日本京都橘高校吹奏樂部是國際相關競賽演出的常勝軍，在管樂界一直具有高人氣，活潑生動的演出獨樹一格，也讓他們在許多國家有粉絲稱他們為「橘色惡魔」，部分演出影片更有上千萬點閱。

去年10月，文總邀請橘高校來台參與演出，整齊專業、音色飽滿、活力滿滿的表演，讓許多台灣觀眾瞬間被圈粉，文總YouTube上的橘高校國慶演出影片，更在短時間內累積至逾300多萬次的點閱。

文總新聞資料表示，日前文總秘書長李厚慶、擔任WE ARE總統籌的活動部主任葉敏慧兩人，帶領攝影及收音團隊親自赴日本京都錄影。

日本京都橘高校吹奏樂部出動89名學生參加演出，在節目中表演Winter Games、Soran Funk以及未在去年台灣國慶演出的招牌歌曲Sing Sing Sing等3首歌曲，並透過節目向台灣的朋友祝賀新年快樂。

京都橘高校吹奏樂部去年11月參與全日本行進管樂大賽獲得金獎，比賽後便開始為WE ARE錄影演出排練，除了原先的編制，還加入學生們自己組成的live band共演，耗時5個小時才完成錄影和收音。

WE ARE邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先大樂隊、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團等，演出盛大。

此外，還有雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、AMIS旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁、美秀集團、灣聲樂團等，知名網紅「千千進食中」也加入，節目並與線上互動APP合作，播出時加入beanfun!會員的觀眾，掃描節目畫面中出現的QR Code，就能領取限量的禮物迎新年。

WE ARE將於1月21日除夕夜晚間8時在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台TaiwanPlus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送。網路則將包括文總YouTube、文總Facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。（編輯：管中維）1120116