橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光

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京都橘高校日前來台在國慶大會表演獲得好評，學生們回國後在部落格形容像度過像夢一樣的時光。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）今年國慶典禮中日本京都橘高校吹奏部的精彩演出備受好評。橘高校的官網部落格提到赴台表演的心得，感謝台灣用滿滿溫暖迎接她們，並形容「真的是度過了像夢一樣的時光」。

今年國慶典禮盛大落幕，根據收視率調查，有線電視新聞台轉播國慶典禮的收視率，以總統蔡英文發表國慶演說時居冠，日本京都橘高校吹奏部緊追在後。橘高校吹奏部的精彩演出受到各界好評，引起媒體大篇幅報導及網友熱議。

橘高校官網部落格11日發布一篇名為「台灣遠征」的文章，文中提到，「大家好，我們是京都橘高校吹奏樂部。昨天我們完成台灣遠征的所有行程返國了。我們把在當地的活動的詳情上傳IG。敬請觀賞」。

文中指出：「現在再次回顧，真的是度過了猶如夢一般的時光，要向用滿滿溫暖迎接我們的台灣各位表達感謝。」

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此外，橘高校也附上多張台灣總統府提供的照片，記錄「橘色惡魔」從出場到表演的過程，有學生揮旗的動感、隊伍吹奏樂器行進的壯闊氣勢、學生們舞動跳躍的瞬間。

中華文化總會媒體部主任陳文信日前表示，「橘色旋風」在網路直播的人氣封王，吸引破百萬觀眾欣賞他們的精湛演出，橘高校演出的影片在蔡總統及文總的社群平台上架後，更成為發燒影片，觀看人次持續以超高速累積，訪台期間橘高校相關報導亦在多家新聞網霸榜。（編輯：周永捷）1111014

日本京都橘高校吹奏部受邀來台表演，展現青春活力。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

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