橘高校生回日考期中考 笑稱題目不會就填日台友情

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（中央社記者游凱翔台北10日電）日本京都橘高校生今天在國慶大典上完美演出，不僅獲得滿堂喝采，更串起台日情誼。日本交流台灣協會下午透露，學生們將趕回日本準備期中考，笑稱遇到不會的題目就填「日台友情」，也表示盼來台留學。

「守土衛國，你我同行」民國111年國慶大典上午圓滿落幕，最大的亮點是擁有高人氣、暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校生帶來精彩樂曲演出，總統蔡英文更起身比讚、揮手，輕鬆活潑的表演替國慶增添光彩，同時這也是橘高校疫後首度出訪，串起台日情誼。

日本台灣交流協會下午也在臉書粉絲團上表示，橘高校在國慶大會的絕技演出，為這趟台灣行劃下了完美且華麗句點。其實學生們旋風表演完後就要趕回日本準備期中考。教師也表示，學生們這次除了帶樂器外，還帶了好幾本課本在飯店休息時讀書。

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日台協指出，雖然這次短短來台不到一週，但相信台灣朋友熱情都已傳達到他們心裡，甚至也有學生說，因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待下一次再度踏上台灣旅程。

日台協也透露，伴手禮滿到塞不進學生行李箱，又另外寄了好幾箱回日本；也有學生說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就都要填「日台友情」。（編輯：黃國倫）1111010