滅火器、萬芳攜手學子 文總WE ARE舞台跨界演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華文化總會將在除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，歌手萬芳將登台與北新國小學子跨界演出。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）文總將在21日除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，除雲門舞集、美秀集團等團隊將共襄盛舉外，文總今天宣布，滅火器樂團及歌手萬芳也將分別和台藝大音樂系及北新國小學子跨界演出。

「WE ARE我們的除夕夜」將由近30組團隊呈現跨世代、跨界的演出陣容，例如美秀集團、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

而包含雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都將加入WE ARE演出陣容。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，以經典金曲「新不了情」廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，也將在節目中與北新國小合唱團的學童們共演，在除夕守歲的夜晚，帶給觀眾們感動與驚喜。

文總表示，曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，則將與國立台灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出。

「WE ARE我們的除夕夜」將於21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張雅淨）1120103