更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

滅火器、萬芳攜手學子 文總WE ARE舞台跨界演出

2023/1/3 16:45（1/3 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華文化總會將在除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，歌手萬芳將登台與北新國小學子跨界演出。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月3日
中華文化總會將在除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，歌手萬芳將登台與北新國小學子跨界演出。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）文總將在21日除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，除雲門舞集、美秀集團等團隊將共襄盛舉外，文總今天宣布，滅火器樂團及歌手萬芳也將分別和台藝大音樂系及北新國小學子跨界演出。

「WE ARE我們的除夕夜」將由近30組團隊呈現跨世代、跨界的演出陣容，例如美秀集團、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

而包含雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都將加入WE ARE演出陣容。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，以經典金曲「新不了情」廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，也將在節目中與北新國小合唱團的學童們共演，在除夕守歲的夜晚，帶給觀眾們感動與驚喜。

文總表示，曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，則將與國立台灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出。

「WE ARE我們的除夕夜」將於21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張雅淨）1120103

#文化總會
#雲門舞集
#WE ARE
延伸閱讀
愛之日常音樂節曝彩蛋 羅一鈞合體萬芳驚喜開唱舒米恩、滅火器日本演出 感謝日人關心台東強震影片／滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
許富凱
實境秀「毛小孩」實習名額夯 郭書瑤許富凱搶報名雲門舞集將現身文總WE ARE 陪觀眾除夕守歲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族