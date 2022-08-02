滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

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睽違兩年半沒在日本演出的滅火器，7月底登上日本指標性音樂祭「富士搖滾」（Fuji Rock Festival）第二大舞台「白舞台」擔任開場樂團，感動直呼：「謝謝大家一路的支持，我們花了22年，終於走到這裡，這真的是夢想的舞台」。（火氣音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）同樣來自高雄的台灣樂團滅火器和大象體操，7月底登上日本指標性音樂祭「富士搖滾」（Fuji Rock Festival），台下擠滿粉絲，日語版「島嶼天光」、「晚安台灣」也響徹現場。

睽違2年半沒在日本演出的滅火器樂團，7月30日登上規模近2萬人、「富士搖滾」音樂祭第二大舞台「白舞台」擔任開場樂團。滅火器本來擔心第一團演出，樂迷會趕不及，沒想到現場看到滿滿歌迷在台下，直說：「謝謝大家一路的支持，我們花了22年，終於走到這裡，這真的是夢想的舞台。」並帶來許久未演出的「島嶼天光」台日雙語版本。

演出尾聲，滅火器更邀請曾合作的日本前輩BRAHMAN/OAU的主唱TOSHI-LOW上台，共同合唱「晚安台灣」日文版。TOSHI-LOW說：「2014年，台灣的學生們都是唱著滅火器的歌支撐下去並奮戰著。若是沒有這個運動（太陽花學運）的話，台灣說不定就會像今日的香港一樣。我希望台灣能維持現在台灣的樣子，而我也會一直支持期盼台灣變得更好的滅火器。謝謝滅火器！」

大象體操在7月31日則帶著新專輯合作的4名高雄市管樂團樂手老師登上「紅舞台」，一連帶來經典歌曲「鏡子」、「中途」、「水底」，嗨翻全場。演出中途成員張凱婷更搞笑分享，自己來Fuji Rock太開心，第一天就玩到手機都不見了，現在要找她請聯絡哥哥張凱翔，讓台下笑聲連連。

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張凱翔也用心準備日文和台下觀眾對話，表示很光榮能來日本表演，「希望大家當遇到負面的事情，不管是戰爭或疫情，也不要忘記你相信的事物。謝謝Fuji Rock邀請這麼奇怪的台灣樂團，希望你們喜歡今天的演出！」

對於首次有2個台灣樂團登上「富士搖滾」舞台，兩團皆表示十分光榮，也為彼此開心。滅火器樂團回台後將開始準備「火大啦！」巡迴演唱會的台中、高雄場次，大象體操則將繼續前往韓國的Incheon Pentaport Rock Festival演出。（編輯：張雅淨）1110802

樂團滅火器獲邀登上日本富士搖滾音樂祭表演，演出尾聲，更邀請曾合作的日本前輩BRAHMAN/OAU的主唱TOSHI-LOW（右3）上台，共同合唱「晚安台灣」日文版。（火氣音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月2日