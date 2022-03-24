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首頁 / 娛樂

電子花車魅力席捲美國南方音樂節 台灣音樂躍國際

2022/3/24 13:04
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（中央社記者王心妤台北24日電）金曲台語歌后曹雅雯與5組台灣音樂人登上全球最大音樂年度盛會之一「美國南方音樂節SXSW」演出，讓全球樂迷打破距離朝聖台灣地景，其中在電子花車上的演出更獲節目總監稱讚。

去年金曲樂團滅火器等台灣音樂人登上Taiwan Beats Showcase時，結合現場演出與真實場景，獲得國際好評。今年擴增為6組音樂人，曹雅雯、大象體操、拍謝少年、夢東、眠腦，以及DJ QuestionMark，向世界展現來自台灣的音樂。

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節目上週在美國播出，由台味搖滾樂團拍謝少年在霧峰林家宮保第園區演唱「出巡」、「你愛咱的無仝款」，台式搖滾巧妙融合場景代表的大花廳。DJ QuestionMark站上穿梭在台北車河的電子花車表演L is for London、Flute Loops等多首組曲，特殊風貌連SXSW總監都好奇：「怎樣才可以搭上這班電子花車？」曹雅雯則是選擇故鄉台南的全美戲院演唱「台南人」、「若是明仔載」。

演出下半場由雙人實驗樂團夢東Mong Tong在台北地下電子場景Pawnshop演出，他們將台灣神秘主義和復古迷信圖像的癡迷融入創作；眠腦樂團選在台北條通的濕地演唱「冷酷異境」及「溺水的船」；大象體操樂團則回到故鄉高雄港邊，以高雄流行音樂中心為背景演出，為節目畫下句點。（編輯：張芷瑄）1110324

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