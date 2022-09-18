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台東強震花蓮多處傳災情 玉里鎮明天停班停課
首頁 / 娛樂

舒米恩、滅火器日本演出 感謝日人關心台東強震

2022/9/18 17:16（9/18 18:11 更新）
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台東池上18日發生規模6.8地震，歌手舒米恩在2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節演出結束後，致電關心在台東的家人。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月18日
台東池上18日發生規模6.8地震，歌手舒米恩在2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節演出結束後，致電關心在台東的家人。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月18日
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（中央社記者王寶兒東京18日電）台東池上今天發生規模6.8地震，歌手舒米恩及滅火器樂團於日本東京舉辦的TAIWAN PLUS台灣吉日生活節演出，紛紛表示收到日本民眾關心。舒米恩演唱結束後也致電關心台東家人。

出生於台東縣的舒米恩Suming今天下午結束表演後，看見花蓮玉里樓房倒塌照片相當驚訝，連連直呼「怎麼會這樣」，並立刻在後台撥電話給在台東的家人。

舒米恩表示，今天下午地震時，原先在睡午覺的爸爸也被驚醒，但所幸家人一切平安，只有物品掉落，也請家人致電關心在花蓮的親戚們。

舒米恩今天著阿美族服飾登台，他在上午飛抵日本，看見機場、表演現場聚集歌迷相當欣喜，對氣候不佳恐造成觀眾稀少的擔心一掃而空。而在日本演出原民語歌曲也讓他感動。

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滅火器樂團今天壓軸於2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節登場，主唱楊大正向觀眾表示，自己的手機除了收到台灣家人報平安的訊息外，還有好多來自日本各地朋友的問候，擔心他在第一時間有沒有安全、災情是否還可以。

楊大正笑說：「他們可能忘了我人在日本，但我覺得很溫暖，很謝謝他們。」他也形容，這種感覺就像多年來台日間相互關心彼此一樣，沒有改變。（編輯：張雅淨）1110918

台東池上18日發生規模6.8地震，滅火器樂團於日本東京舉辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節演出，主唱楊大正向觀眾表示，自己的手機除了收到台灣家人報平安的訊息外，還有好多來自日本各地朋友的問候。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月18日
台東池上18日發生規模6.8地震，滅火器樂團於日本東京舉辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節演出，主唱楊大正向觀眾表示，自己的手機除了收到台灣家人報平安的訊息外，還有好多來自日本各地朋友的問候。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月18日
舒米恩Suming
文總TAIWAN PLUS與高流合作 8組音樂人唱響東京
楊大正
楊大正快篩陽性隔離中 滅火器晚間演唱會二度延期
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