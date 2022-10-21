橘色惡魔掀旋風 文總推京都橘高校來台全紀錄短片[影]

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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，日本京都橘高校吹奏部受邀來台演出，團員樂器上掛著寫有「日台友情」牌子。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）日本京都橘高校吹奏部今年受文總邀請於國慶大會演出，訪台5天備受矚目。文總將橘高校在校排練、訪台、演出、訪日等精彩畫面及幕後花絮，剪輯為5分多鐘紀錄短片，今天上架。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿指出，今年國慶邀請橘高校吹奏部來台演出，主要是因為適逢台日友情50週年，且其表演風格活潑生動，充滿微笑及活力，象徵台日兩國攜手走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、以及對疫後新生活的期待。

影片來源：中華文化總會

此次由文總與慶籌會歷時半年多的邀請及協調，並有日本台灣交流協會、中華航空公司、台北圓山大飯店、台北凱撒大飯店等協助，促成橘高校的訪台行。

李厚慶表示，橘高校同學離台前依依不捨的表情，以及返日後陸續傳來影片、照片及手寫卡片，都讓文總的團隊非常感動，得知同學說以後一定要再來台灣、甚至以後想來台升學或就業，也讓他們覺得這次的邀請別具意義。

特別的是，今年橘高校於國慶演出前一天還和北一女及曉明女中交流演出，李厚慶認為，年輕的同學們跨越語言及國籍的界線連結起情誼，正是為台日友好創造新世代的緣分。

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文總日前於YouTube頻道上架橘高校國慶演出影片，短短10天就衝破159萬瀏覽。文總再將赴日正式邀請、排練、搭機來台、台日學生交流、演出及返日的幕後花絮及精彩畫面，集結剪輯成「橘色旋風台灣遠征—2022日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄」影片。

「橘色旋風台灣遠征—2022日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄」今天於文總Facebook、Instagram、YouTube及Twitter等社群平台同步上架。（編輯：陳政偉）1111021